Người đàn ông Nhật Bản rèn 9 ngoại ngữ khiến giới trẻ nể phục

Ông Shinji Miyazaki, một dịch giả 62 tuổi tại Tokyo, đã chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản đối với việc học ngoại ngữ. Trong suốt 13 năm qua, ông đã miệt mài học thêm 9 ngôn ngữ mới, bao gồm tiếng Đức, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và gần đây nhất là Indonesia, thách thức quan niệm phổ biến rằng việc học ngoại ngữ chỉ hiệu quả khi bắt đầu từ khi còn trẻ.

Khát vọng đọc tác phẩm nguyên bản

Câu chuyện của ông Miyazaki không bắt đầu từ một năng khiếu bẩm sinh. Thời trẻ, ông không phải là người ham đọc sách. “Bố mẹ tôi không đọc sách, nhà tôi cũng chẳng có cuốn sách nào. Tôi vào đại học hoàn toàn nhờ nỗ lực ôn thi chứ bản thân không phải là người ham đọc”, ông Miyazaki chia sẻ.

Bước ngoặt đến ở tuổi 42 khi ông theo học triết học tại Đại học Keio và sau đó là Đại học London. Việc tiếp cận các tác phẩm kinh điển chưa được dịch sang tiếng Nhật đã “khai sáng”, giúp ông nhận ra giá trị thực sự của tri thức khi đọc nguyên tác.

Cận kề tuổi 50, ông quyết định không chỉ dừng lại ở tiếng Anh. “Mục tiêu cuối cùng của tôi không phải là nói và giao tiếp, mà là đọc được các nguyên tác”, ông khẳng định.

Văn phòng kiêm nhà riêng của ông hiện chứa đầy những tác phẩm đa ngôn ngữ, từ tiếng Anh đến các cuốn tiếng Pháp như “Hoàng tử bé” hay “Bóng ma trong nhà hát Opera”. Sau khi khám phá các ngôn ngữ châu Âu, năm 55 tuổi, ông chuyển sang các ngôn ngữ châu Á như tiếng Trung, tiếng Hàn để tìm kiếm những góc nhìn văn hóa mới mẻ hơn.

Phương pháp học đa ngữ

Để làm chủ lượng kiến thức khổng lồ, ông Miyazaki duy trì một kỷ luật thép. Suốt 13 năm, ông dành trung bình 6 giờ mỗi ngày cho việc học mà không nghỉ một ngày nào. Lịch trình của ông bắt đầu từ 6h30 sáng tại các tiệm cà phê, tận dụng mọi thời gian di chuyển để luyện nghe và phát âm. Mỗi tuần, ông cũng tham gia 3 đến 4 buổi học trực tiếp tại trung tâm ngoại ngữ.

Khi tiếp cận một ngôn ngữ mới, ông tập trung ghi nhớ các nhóm từ cơ bản như màu sắc, chữ số, các thứ trong tuần và bộ phận cơ thể. Ông Miyazaki nhận thấy việc học nhiều ngôn ngữ cùng lúc mang lại nhiều lợi thế, giúp cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung và đặc biệt là “giúp tâm trí tôi trở nên linh hoạt hơn”. Những chiêm nghiệm này đã thôi thúc ông xuất bản cuốn sách “Học đa ngữ, hành trình mài giũa tâm trí” vào tháng 1 vừa qua.

Theo ông, học ngoại ngữ không chỉ là học từ vựng hay ngữ pháp, mà là học cách thấu hiểu tư duy của người khác. Ông dẫn chứng một ví dụ về sự hiểu lầm tại tiệm giặt là, khi từ “service” (dịch vụ) trong tiếng Nhật đôi khi được hiểu ngầm là miễn phí. Dù các ngôn ngữ bắt đầu học từ tuổi 50 chưa đạt đến mức độ bản xứ, ông đã đạt chứng chỉ đủ để đọc báo, xem phim bằng tiếng Trung, giao tiếp thành thạo bằng tiếng Đức và vẫn đang tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn.

Lan tỏa cảm hứng sống

Không chỉ dừng lại ở việc đọc và dịch sách, ông Miyazaki còn tìm cách đưa ngoại ngữ vào đời sống để giúp ích cho người khác. Ông từng tự soạn các bài kiểm tra từ vựng, tổ chức các cuộc thi, và năm ngoái, ông còn tham gia “R-1 Grand Prix” – một cuộc thi hài độc thoại tại Nhật Bản với các tiết mục sử dụng ngoại ngữ. Dù bị loại ở vòng đầu, ông hóm hỉnh nói: “Nếu tìm được bạn diễn, tôi sẽ thi tiếp giải M-1 (dành cho nhóm hài)”.

Tinh thần sẵn sàng đón nhận thử thách của ông không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ; ông còn bắt đầu học chơi piano ở tuổi 60. Đối với những người trung niên đang có ý định quay lại việc học, lời khuyên của ông rất giản dị: “Động lực dựa trên danh tiếng hay phần thưởng sẽ không bền. Quan trọng là bạn phải tìm thấy động lực nội tại từ chính cách mà bạn muốn sống”.

Hiện tại, ở tuổi 62, ông Miyazaki vẫn miệt mài viết lách và học tập với mong muốn trở thành một “ngôi sao cao niên”, minh chứng cho việc học tập suốt đời. Câu chuyện của ông không chỉ là bài học về ngôn ngữ, mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai đang lo sợ rằng mình đã quá già để bắt đầu một ước mơ mới.

Đức Phúc