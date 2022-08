Các nhóm biểu tình đụng độ lẫn nhau ở Baghdad, Iraq sau khi một giáo sĩ dòng Shiite rút khỏi chính trường (Ảnh: Reuters).

RT đưa tin, hôm 29/8, hàng trăm người ủng hộ giáo sĩ Muqtada al-Sadr đã xông vào dinh tổng thống Iraq ở thủ đô Baghdad ngay sau khi giáo sĩ này tuyên bố rút khỏi chính trường. Sau khi kéo sập hàng rào bê tông bên ngoài, những người biểu tình xông vào bên trong dinh tổng thống và hô lớn khẩu hiệu ủng hộ giáo sĩ.

Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người biểu tình nhân cơ hội này để thử tận hưởng cuộc sống bên trong dinh tổng thống.

Người biểu tình xông vào dinh tổng thống Iraq

Lực lượng an ninh của dinh tổng thống không thể ngăn chặn dòng người biểu tình. Quân đội Iraq buộc phải điều động lực lượng để tăng cường an ninh và áp lệnh giới nghiêm. Cảnh sát chống bạo động đã dùng vòi rồng để giải tán người biểu tình.

AFP dẫn nguồn tin y tế cho biết, các cuộc đụng độ nghiêm trọng đã nổ ra ở Vùng Xanh của Baghdad. Ít nhất 15 người biểu tình thiệt mạng do trúng đạn, hơn 300 người bị thương.

Giáo sĩ al-Sadr là người công khai chỉ trích sự can thiệp của nước ngoài ở Iraq. Ông từ lâu đã tìm cách kiềm chế tầm ảnh hưởng của lực lượng vũ trang Shia do Iran hậu thuẫn. Sau khi đảng của ông giành 73 ghế trong quốc hội Iraq năm ngoái, ông đã không thể lập ra một chính quyền mới do sự phản đối của đảng đối lập. Hồi cuối tháng 7, những người ủng hộ ông al-Sadr cũng từng xông vào tòa nhà quốc hội để ngăn đảng đối lập tự lập ra chính quyền.

Mustafa al-Kadhimi, một đồng minh của ông al-Sadr, hiện vẫn là thủ tướng lâm thời. Ông al-Sadr đã kêu gọi giải tán quốc hội, tổ chức các cuộc bầu cử mới. Tòa án tối cao Iraq trong tuần này dự kiến sẽ thảo luận để ra phán quyết liệu có giải tán quốc hội hay không.