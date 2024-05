Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14/5 đã có chuyến thăm thủ đô Kiev của Ukraine để khẳng định cam kết ủng hộ vững chắc của Mỹ.

Trong chuyến thăm này, nhà ngoại giao Mỹ đã xem ban nhạc 19.99 biểu diễn tại một nhà hàng dưới tầng hầm. Họ chơi bài "Rockin' in the Free World" (Rock trong thế giới tự do) của Neil Young, bản nhạc rock nổi tiếng phát hành năm 1989.

Ở phần cuối chương trình, ca sĩ chính của ban nhạc đã giới thiệu Ngoại trưởng Blinken là "người bạn lớn của Ukraine".

Ngoại trưởng Mỹ chơi đàn, hát rock khi thăm Ukraine (NBC).

Ông Blinken bước lên sân khấu và gửi gắm thông điệp động viên đến Ukraine. "Những người lính, người dân Ukraine, đặc biệt ở vùng Kharkov đang vô cùng đau khổ. Nhưng các bạn cần biết rằng Mỹ luôn ủng hộ các bạn, rất nhiều người trên thế giới này ủng hộ các bạn. Các bạn đang đấu tranh không chỉ vì một Ukraine tự do, mà còn vì một thế giới tự do".

Sau đó, nhà ngoại giao Mỹ đã ngẫu hứng cùng ban nhạc chơi đàn và hát điệp khúc của bài "Rockin' in the Free World". Ông Blinken mặc áo sơ mi, mặc quần bò và chơi đàn guitar màu đỏ.

Một ca sĩ của ban nhạc 19.99 nói rằng, anh rất ấn tượng với khả năng chơi đàn guitar của nhà ngoại giao Mỹ. "Ngài Ngoại trưởng chơi rất tốt", ca sĩ này cho biết.

Ông Blinken là quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ tới Ukraine sau khi quốc hội nước này thông qua gói viện trợ mới gần 61 tỷ USD cho Kiev cuối tháng trước. Đây là chuyến thăm thứ 4 của ông đến Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra tháng 2/2022.

Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình thế khó khăn khi Nga tăng cường tấn công, mở mặt trận mới ở Kharkov giữa lúc Kiev cạn kiệt vũ khí, đạn dược.

Ông Blinken tuyên bố: "Tôi đến Ukraine với một thông điệp: Các bạn không đơn độc".

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết các lô viện trợ mới của Washington đang trên đường đến và chắc chắn sẽ giúp Ukraine tạo sự khác biệt trên chiến trường.

Ông cam kết, Mỹ sẽ giúp đẩy nhanh nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp quân sự Ukraine, cho phép nước này xây dựng "một lực lượng quân sự của tương lai", ít phụ thuộc hơn vào hỗ trợ từ các nước khác về lâu dài, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông cũng cho biết, Mỹ tịch thu các tài sản của Nga để hỗ trợ Ukraine tái thiết đất nước.

"Quốc hội đã trao cho chúng tôi quyền tịch thu tài sản của Nga ở Mỹ. Chúng tôi dự định sử dụng chúng. Nga sẽ phải bỏ tiền để tái thiết những gì mà họ đã phá hủy. Đó là điều mà luật pháp quốc tế yêu cầu, là điều mà người dân Ukraine đáng được nhận", nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.