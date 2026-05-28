Nghẹt thở cuộc tìm kiếm 5 người mắc kẹt trong hang ngập nước ở Lào

Những người mắc kẹt được tìm thấy sống sót trong hang ngập nước ở Lào (Ảnh: CNA).

Tìm thấy 5 người sống sót

Một nhóm cứu hộ của Lào mang tên "Tình nguyện viên Cứu hộ vì Người dân" cho biết hôm 27/5, 5 người đàn ông được tìm thấy "còn sống và tất cả đều an toàn" sau một tuần mắc kẹt trong một hang ngập nước do mưa lớn gây lũ quét, chặn đứng lối ra duy nhất của hang.

Các thợ lặn chuyên gia về hang động đã định vị được vị trí của những người mất tích này tại một khoang hang sâu dưới lòng đất thuộc tỉnh Xaisomboun, miền Trung nước Lào, một tuần sau khi họ bị mắc kẹt.

Đoạn video do nhóm cứu hộ công bố dường như đã ghi lại khoảnh khắc các thợ lặn tiếp cận được những người bị mắc kẹt ngay sau khi nhô lên khỏi mặt nước. Những người đàn ông được nhìn thấy đang ngồi trên một mỏm đá bao quanh bởi nước lũ và có đội đèn.

Tuy nhiên, hiện tại họ vẫn phải ở lại trong hang dưới lòng đất, trong khi các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm 2 người còn lại.

"5 người đã được tìm thấy an toàn. Cuộc tìm kiếm 2 người còn lại vẫn đang tiếp tục", thợ lặn cứu hộ người Thái Lan Kengkad Bongkawong viết trên Facebook vào lúc 16h30 phút ngày 27/5 theo giờ địa phương.

Thợ lặn người Phần Lan Mikko Paasi, một thành viên tham gia chiến dịch cứu hộ, chia sẻ: "Nhiệm vụ cho đến nay hoàn toàn không dễ dàng và tất cả những ai tham gia đều đã làm nên những điều tuyệt vời”. Tuy nhiên, ông lưu ý vẫn còn thách thức phía trước vì các nạn nhân sống sót hiện vẫn bị kẹt lại trong khoang hang. "Tất cả đều khỏe mạnh và có tinh thần tốt, nhưng quá trình đưa họ ra ngoài vẫn còn ở phía trước và điều đó sẽ không hề dễ dàng", ông chia sẻ.

Đoạn video do thợ lặn Paasi ghi lại cho thấy các dân làng được hỏi tên và liệu họ có đang bị mắc bệnh gì không. Họ trả lời rằng mình không bị bệnh nhưng cảm thấy yếu và rất đói.

Thợ lặn Kengkad cho biết, những người mắc kẹt sẽ được đánh giá thể trạng và cung cấp thức ăn dạng lỏng và dạng gel. Sau đó, một kế hoạch sẽ được lập ra để tính toán phương án đưa họ ra ngoài.

Công việc của các thợ lặn lúc này là phải "lặn thẳng ngược trở lại" và mang thêm nhu yếu phẩm cho những người mắc kẹt để họ có thể hồi phục thể lực, chuẩn bị cho hành trình di chuyển ra ngoài.

Cuộc tìm kiếm nghẹt thở

Để tiếp cận được những người bị mắc kẹt, các nhân viên cứu hộ được biết đã phải di chuyển qua một đường hầm dài 340m.

Một số khu vực trong đường hầm tối tăm và ngập nước một phần này rất hẹp, chỉ hơn nửa mét. Một trong những nhân viên cứu hộ cho biết có lúc ông đã buộc phải tháo bỏ các thiết bị của mình để có thể lách qua và tiếp cận khu vực tiếp theo của hang động.

Video quay bằng camera GoPro cho thấy các nhân viên cứu hộ khi tiếp cận được 5 trong số 7 người mắc kẹt đã trấn an họ: "Đừng khóc, đừng khóc nhé!".

Những người dân làng này, được xác định đều là nam giới, đã đi vào hang từ hôm 20/5 để tìm vàng, nhưng mưa lớn đã gây ra lũ quét làm chặn lối thoát.

Chiến dịch để giải cứu họ đã được phát động trong bối cảnh các điều kiện thời tiết ngày càng trở nên tồi tệ. Hơn 100 người đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm, bao gồm cả 15 thợ lặn và chuyên gia giàu kinh nghiệm, những người từng hỗ trợ trong cuộc giải cứu hang động nghẹt thở đối với đội bóng đá trẻ ở Thái Lan năm 2018.