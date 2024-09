Nga vây bọc từ các hướng, thành trì hậu cần của Ukraine gặp nguy

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành Caesar về phía quân đội Nga, ở ngoại ô Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục tiến về thị trấn Pokrovsk chiến lược của Donetsk, khi kiểm soát hàng loạt các khu vực lân cận, trong khi một nhân viên cứu hộ của Ukraine nói với Newsweek về những nỗ lực đưa người dân đến nơi an toàn khi Moscow đang không ngừng tiến lên.

"Tình hình thực sự khó khăn và ngày càng trở nên khó khăn hơn", Oleksandr Humeniuk, một tình nguyện viên đã di tản dân thường khỏi các vùng Donetsk và Kharkov, cho biết.

"Người Nga đang di chuyển rất nhanh và kiểm soát các thị trấn rất nhanh", ông Humeniuk nói với Newsweek.

Kể từ tháng 8, quân đội Nga đã đạt được nhiều tiến triển về phía Pokrovsk, đây là trung tâm đường bộ và đường sắt để quân đội Ukraine tiếp tế cho các tiền đồn khác do Kiev kiểm soát trong khu vực.

Vào ngày 20/8, chính quyền đã ban bố lệnh di tản tại Pokrovsk và các ngôi làng xung quanh, tuy nhiên do giao tranh nổ ra quá gần khu vực đường sắt, nên các chuyến tàu đưa dân đi đã bị hủy bỏ.

Humeniuk và nhóm của anh đang hợp tác với tổ chức Rescue Now và tổ chức phi chính phủ "Rose on the Hand" để di tản người dân. Cho đến nay, họ đã giúp đưa 600 người đến nơi an toàn, nhưng đôi khi người dân vẫn không muốn rời khỏi nhà dù mối đe dọa chiến sự đang cận kề.

Bản đồ cho thấy đà tiến của Nga ở mặt trận Donetsk (Ảnh: ISW).

Nga hiện chỉ còn cách Pokrovsk chưa tới 10km và chưa đầy 5km so với Myrnohrad, khu định cư mà nếu Nga kiểm soát được thì tuyến tiếp tế hậu cần của Kiev ở mặt trận miền Đông sẽ bị gián đoạn.

Hình ảnh từ hiện trường hôm 23/9 cho thấy quân đội Nga vẫn duy trì đà tiến nhanh tiến về phía đông nam Pokrovsk, gần các khu định cư Tsukuryne và Mykolaivka. Các blogger quân sự Nga cho biết quân đội Moscow đã giành được các ngôi làng Zhelanne Druhe và Krutyi Yar.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), quân đội Nga được cho là đang sử dụng nhiều đơn vị cơ động hơn để cố gắng tấn công lực lượng Ukraine từ nhiều hướng cùng một lúc. ISW cho hay, các đơn vị thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới số 55 của Nga đang hoạt động tích cực.

Bản đồ ISW mới nhất cho thấy quân Nga đang tiến về phía đông nam Pokrovsk, bao gồm phía tây và phía đông Mykolaivka và tuyến đường sắt phía bắc Tsukuryne.

Trong khi đó, các blogger quân sự ủng hộ Moscow cho biết quân đội Nga cũng đã tiến về phía tây bắc và tây nam Ukrainsk, nơi anh Humeniuk đã nỗ lực sơ tán dân trước khi Nga kiểm soát.

Mặt trận Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực nóng nhất trên tiền tuyến dài hơn 1.000km. Trong tháng qua, nơi này đã chứng kiến số lượng các cuộc đụng độ cao nhất giữa Nga và Ukraine.

Ukraine nhiều lần thừa nhận tình hình ở mặt trận Pokrovsk rất khó khăn khi Nga tiếp tục gây sức ép lên tuyến phòng thủ vốn bị dàn mỏng của Ukraine. Điều này khiến Kiev rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi họ đang tiến hành chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk của Nga.