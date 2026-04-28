Nga tuyên bố làm mọi cách để giải quyết xung đột Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong cuộc gặp ở Saint Petersburg ngày 27/4 (Ảnh: Getty).

Trong cuộc hội đàm với Chuẩn tướng Iran Talaei-Nik Reza, vào ngày 27/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tuyên bố Nga ủng hộ giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Iran.

"Chúng tôi chủ trương giải quyết xung đột hoàn toàn bằng con đường ngoại giao. Chúng tôi ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran”, ông Belousov nói, đồng thời bày tỏ mong muốn người dân và lực lượng vũ trang Iran sẽ “kiên cường và dũng cảm vượt qua mọi mối đe dọa mà đất nước đang phải đối mặt”.

“Chúng tôi sẵn sàng làm mọi cách có thể để giải quyết tình hình này”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố.

Đáp lại, Chuẩn tướng Talaei-Nik Reza cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Nga về cơ hội gặp gỡ và thảo luận các vấn đề hợp tác song phương hiện tại.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Saint Petersburg hôm 27/4.

Hai bên đã thảo luận về cam kết của Moscow đối với mối quan hệ chiến lược với Tehran, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin.

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Iran. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình, cùng với các quốc gia trong khu vực, để giúp mang lại hòa bình cho Trung Đông càng sớm càng tốt.

“Về phía chúng tôi, chúng tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo lợi ích của các bạn và lợi ích của tất cả các dân tộc trong khu vực, để hòa bình có thể đạt được càng sớm càng tốt”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Cùng ngày, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya đã kêu gọi chấm dứt những tuyên bố cứng rắn và kế hoạch tái khởi động một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở Trung Đông.

"Nga kiên quyết ủng hộ việc ngừng bắn và quay trở lại tiến trình chính trị và ngoại giao để giải quyết những khác biệt hiện có, có tính đến lợi ích an ninh của tất cả các quốc gia trong khu vực. Chúng tôi ủng hộ các sáng kiến ​​của Pakistan về vấn đề này. Chúng tôi hy vọng các bên sẽ cam kết ngừng bắn và tạo cơ hội cho ngoại giao để đạt được các thỏa thuận cuối cùng”, ông Nebenzya phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

“Chúng tôi kêu gọi từ bỏ những tuyên bố hiếu chiến và việc thực hiện các kế hoạch nhằm tái khởi động một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo “kịch bản như vậy chỉ dẫn đến thêm nhiều đau khổ và thương vong cho dân thường, làm suy yếu sự ổn định và an ninh của tất cả các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Israel, và không giúp giải tỏa được tình trạng tắc nghẽn eo biển Hormuz”.

Theo nhà ngoại giao Nga, sau chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, "đã có những nỗ lực đổ hết trách nhiệm lên Iran, như thể chính Tehran đã tấn công các nước láng giềng”.

"Trong thời chiến, một quốc gia ven biển bị tấn công có thể cấm tàu ​​thuyền lưu thông trong vùng lãnh hải của mình như một biện pháp để đảm bảo an ninh. Tôi xin nhắc lại rằng trước ngày 28/2, hoặc trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran, hầu như không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra với việc đi lại của các tàu thương mại trong khu vực vịnh Ba Tư", ông Nebenzya nói thêm.

Nga là một trong những đồng minh thân thiết của Iran. Một số nguồn tin phương Tây cho rằng Nga đã mở rộng việc chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác quân sự với Iran, cung cấp hình ảnh vệ tinh và công nghệ máy bay không người lái tiên tiến để hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, các quan chức Nga đã bác bỏ các thông tin trên. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cũng xác nhận Nga không chia sẻ dữ liệu tình báo với Iran để giúp Tehran nhắm mục tiêu vào Mỹ.