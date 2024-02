Nga tung hỏa lực dồn dập, bắn nổ vũ khí hiếm của Ukraine

Nhiều video quay từ trên không cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát và pháo binh nhằm vào khí tài quân sự của Ukraine đã xuất hiện trong vài ngày qua, khi quân đội Nga tiếp tục tiến công ở Donbass.

Cuộc tiến công diễn ra sau khi Nga giành quyền kiểm soát thành phố trọng điểm Avdiivka cũng như các địa điểm khác dọc chiến tuyến.

Theo video mới được công bố trực tuyến, quân đội Nga đã phá hủy một số mẫu hiếm về khí tài quân sự do phương Tây cung cấp cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không NASAMS do Na Uy sản xuất và pháo tự hành Archer do Thụy Điển sản xuất.

Hệ thống phòng không NASAMS bị phá hủy ở Ukraine

Việc phá hủy hệ thống NASAMS đã được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hôm 26/2, trong đó tuyên bố hệ thống này đã bị phá hủy ở vùng Zaporizhia. Mặc dù quân đội không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào, nhưng đoạn video về cuộc tấn công xuất hiện trước đó cho thấy hệ thống có thể đã bị trúng đạn dẫn đường do hệ thống pháo phóng loạt Tornado-S của Nga bắn trúng.

Hệ thống phòng không NASAMS đã bị máy bay không người lái trinh sát phát hiện và tấn công khi đang chuẩn bị rời khỏi vị trí. Đoạn video cho thấy vụ nổ ban đầu dẫn đến một đám cháy lớn thiêu rụi các tên lửa phòng không bên trong bệ phóng. Đây là hệ thống NASAMS thứ hai bị lực lượng Nga phá hủy, sau khi hệ thống đầu tiên bị phá hủy vào đầu tháng này.

John Kirby, quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, từng tuyên bố lá chắn NASAMS cấp cho Ukraine có tỷ lệ đánh chặn 100%.

NASAMS hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa hành trình bay thấp, loại mà Nga đã sử dụng nhiều trong chiến sự thời gian qua. Tầm đánh chặn của NASAMS trải dài từ độ cao 300-15.000m. Thông số này tốt hơn so với việc Ukraine triển khai tiêm kích để đánh chặn tên lửa hành trình, vốn không quá hiệu quả khi Kiev nhiều lần để lọt tên lửa Nga.

Nga phá hủy pháo tự hành Archer của Ukraine

Một video khác xuất hiện trực tuyến hôm 26/2 cho thấy một hệ thống pháo tự hành Archer hiếm hoi do Thụy Điển sản xuất cũng bị máy bay không người lái tự sát thuộc dòng Lancet nhắm mục tiêu. 8 trong số các hệ thống này đã được chuyển giao cho Ukraine vào tháng 11 năm ngoái.

Việc hệ thống trên bị phá hủy là tổn thất đầu tiên của Archer trong kho vũ khí của Ukraine. Đoạn video về cuộc tấn công cho thấy hệ thống đã bị trúng đạn trực tiếp, khiến kho đạn phát nổ.

Pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 bị tấn công ở Ukraine

Một đoạn video xuất hiện trên mạng hôm 27/2 cho thấy quân đội Nga cũng đã phá hủy một khẩu pháo bọc thép tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất.

Pháo được cho là bị máy bay không người lái trinh sát phát hiện ở phía bắc Donetsk, cách tiền tuyến khoảng 20km và bị phá hủy ngay lập tức.