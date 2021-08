Nga "tố" Mỹ trục xuất 24 nhà ngoại giao

Dân trí Mỹ đã yêu cầu 24 nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước này trước ngày 3/9 sau khi thị thực của họ hết hạn, khiến căng thẳng giữa hai nước gia tăng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Geneva ngày 16/6 (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí National Interest được công bố hôm 1/8, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết phía Nga đã nhận được danh sách 24 nhà ngoại giao nằm trong diện phải rời khỏi Mỹ trước ngày 3/9. Tuy nhiên, ông Antonov không nói rõ liệu quyết định của Mỹ có được thúc đẩy bởi một tranh chấp cụ thể hay không.

Ông Antonov nói rằng gần như toàn bộ 24 nhà ngoại giao Nga sẽ rời khỏi Mỹ mà không có người thay thế "vì Washington đột ngột thắt chặt các thủ tục cấp thị thực".

Đại sứ Nga bày tỏ sự thất vọng về hành động mà ông gọi là "trục xuất" các nhà ngoại giao của Moscow. Ông Antonov cho rằng Mỹ đã trở nên "kiên trì và khéo léo trong vấn đề này" bằng cách đặt ra giới hạn thị thực 3 năm đối với nhân viên Nga, nhưng không áp dụng với các nước khác.

Bình luận về vấn đề trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 2/8 cho biết Washington không sử dụng thị thực của các nhà ngoại giao Nga để trả đũa Moscow. Phía Mỹ cho rằng phát biểu của Đại sứ Nga là "không chính xác".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ không phủ nhận việc các nhà ngoại giao Nga sẽ phải rời khỏi Mỹ, đồng thời nói rằng việc các nhân viên Nga phải xin gia hạn thị thực sau 3 năm là quy định "không có gì mới" và họ có thể tự do xin gia hạn. Ông Price cho biết việc xin cấp thị thực sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Căng thẳng giữa Nga và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden hôm 16/6. Tuần trước, các quan chức cấp cao hai nước cũng đã gặp nhau tại Geneva để thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 30/7 thông báo Washington đã cho thôi việc gần 200 nhân viên địa phương làm việc cho các cơ quan ngoại giao của Mỹ ở Nga theo quy định của Moscow.

Đầu năm nay, Nga đã công bố lệnh cấm đối với hầu hết các nhân viên không phải là người Mỹ tại đại sứ quán Mỹ ở Moscow và lãnh sự quán Mỹ ở Yekaterinburg và Vladivostok. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga, sau khi hai nước đóng cửa các cơ quan đại diện của nhau.

"Thật không may vì những biện pháp này có tác động tiêu cực đến hoạt động của phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Nga, có khả năng ảnh hưởng đến sự an toàn và an ninh của các nhân viên của chúng tôi, cũng như khả năng của chúng tôi trong hoạt động ngoại giao với chính phủ Nga", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết.

"Tôi tuyên bố rằng chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp đáp trả thích hợp đối với các hành động của Nga", ông Price nói.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 15/4 đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga, sau khi Washington cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử và tấn công mạng. Ông Price mô tả động thái này nhằm "phản ứng trước những hành động tiêu cực của chính phủ Nga", nhưng khẳng định Mỹ vẫn coi trọng "các kênh liên lạc mở" với Nga.

Thành Đạt

Theo Reuters