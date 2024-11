Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine nhưng giữ nguyên các điều kiện

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Donald Trump trong cuộc gặp song phương tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản vào năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra những phát biểu trên tại cuộc họp báo hàng ngày sau khi được hỏi rằng liệu việc Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán với ông Trump có phản ánh mong muốn thay đổi các yêu cầu đó trước đó về vấn đề Ukraine hay không.

"Tổng thống Putin chưa bao giờ nói rằng các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine đang thay đổi. Ngược lại, Ông ấy đã nhiều lần nói rằng mọi hoạt động vẫn như vậy", người phát ngôn Peskov cho biết.

Theo ông Peskov, "tất cả những điều này liên quan đến lợi ích an ninh của đất nước chúng tôi, lợi ích an ninh của người dân Nga đang sinh sống tại đó. Do đó, không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về bất kỳ thay đổi nào ở đây".

Ngày 14/6, Tổng thống Putin đã đưa ra các điều khoản để chấm dứt chiến tranh như: Kiev sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút toàn bộ quân đội khỏi lãnh thổ của 4 khu vực mà Nga tuyên bố quyền kiểm soát.

Ukraine đã bác bỏ, nói rằng điều đó tương đương với đầu hàng, và Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó công bố một "kế hoạch chiến thắng" bao gồm các yêu cầu về hỗ trợ quân sự bổ sung từ phương Tây.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã chỉ trích quy mô hỗ trợ quân sự và tài chính của Mỹ dành cho Kiev và nói rằng ông có thể chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ, nhưng không nói rõ bằng cách nào.

Tổng thống Putin đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Trump sau chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5/11, ca ngợi ông Trump vì đã thể hiện lòng can cảm sau vụ ám sát hụt hồi tháng 7 và cho biết "đã sẵn sàng đối thoại với Tổng thống đắc cử Trump".

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho hay, những bình luận mà ông Trump đưa ra về việc cố gắng chấm dứt chiến tranh là "đáng chú ý".

Khi được hỏi về khả năng có một cuộc điện đàm giữa hai ông Putin - Trump, người phát ngôn Peskov cho biết vẫn chưa có gì cụ thể để thông tin và "sẽ là quá sớm để nói về bất kỳ sự cải thiện nào trong quan hệ Nga - Mỹ".