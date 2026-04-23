Nga sẵn sàng cho cuộc gặp Tổng thống Putin-Zelensky chỉ để chốt thỏa thuận

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Paris năm 2019 (Ảnh: AFP).

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/4 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ để hoàn tất các thỏa thuận đã được thống nhất trước đó.

Điện Kremlin nhấn mạnh, bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào cũng phải mang lại kết quả thực chất, trong khi Ukraine đề xuất một khuôn khổ đàm phán có sự tham gia của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Điều quan trọng nhất là mục đích của cuộc gặp. Phải có lý do để gặp nhau và cuộc gặp đó phải hiệu quả. Nó chỉ có thể diễn ra để chốt các thỏa thuận", ông Peskov nhấn mạnh.

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andrii Sybiha cho biết Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Nga nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cùng tham gia đàm phán.

Trước đó, ông Zelensky từng khẳng định các vòng đàm phán sắp tới nên dẫn đến một cuộc gặp cấp lãnh đạo, vì định dạng này là cần thiết để đưa ra quyết định về các vấn đề lãnh thổ phức tạp.

Các cuộc hòa đàm giữa Ukraine và Nga tiếp tục bế tắc sau hơn 4 năm xung đột. Một trong những điểm nghẽn chính là vấn đề lãnh thổ. Moscow đề nghị Kiev thừa nhận “thực tế mới trên thực địa” hay công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ bị kiểm soát. Trong khi đó, Ukraine từ chối nhượng bộ lãnh thổ.

Gần đây, khi bình luận về tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gây tranh cãi khi đặt câu hỏi về ý nghĩa của việc tranh chấp "vài km²". Ông Vance gợi ý rằng việc tiếp tục tổn thất sinh mạng và kinh tế bị tê liệt vì những dải đất nhỏ là không đáng.

Đáp lại bình luận của ông Vance, Tổng thống Zelensky lưu ý, ông không tham gia vào các cuộc đàm phán 3 bên (ám chỉ các cuộc thảo luận riêng giữa Mỹ - Nga hoặc các bên khác).

Tiến trình đàm phán Nga – Ukraine cũng đang bị đình trệ trong những tuần gần đây do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển trọng tâm sang xung đột với Iran và cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz.

Theo trang tin RBC, ông Kyrylo Budanov, người hiện là nhà đàm phán cấp cao kiêm Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết Ukraine sẽ nghe thấy "nhiều điều mới mẻ" từ phía Nga trong vòng đàm phán tiếp theo. Ông lạc quan rằng cuộc chiến đang tiến gần đến một thỏa thuận tiềm năng khi cả 2 bên đều hiểu rằng xung đột cần phải kết thúc.

Ông cũng nhấn mạnh, các cuộc tấn công của Ukraine vào các cảng nhiên liệu của Nga đang tạo ra sức ép đáng kể, tác động trực tiếp đến vị thế của Moscow trên bàn đàm phán.