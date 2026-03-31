Nga không bán dầu cho quốc gia áp trần giá

Các bể chứa dầu của Nga (Ảnh: Reuters).

"Thị trường năng lượng hiện đang rất biến động, đang có tình trạng thiếu hụt và tăng giá... Như đã được tuyên bố nhiều lần, Nga sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia ủng hộ áp trần giá”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Izvestia ngày 31/3.

Ông Rudenko mô tả việc áp trần giá là một "biện pháp phi thị trường" gây gián đoạn chuỗi cung ứng và phá hoại sự ổn định năng lượng toàn cầu.

Ông Rudenko cho biết các kháng cáo chính thức từ các quốc gia nước ngoài sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Khi đưa ra quyết định, tình trạng quan hệ và việc bảo vệ các lợi ích kinh tế quốc gia sẽ được Nga ưu tiên hàng đầu.

Những phát biểu mới nhất của ông Rudenko đã tái khẳng định một chính sách vốn liên tục được hoàn thiện từ năm 2022, khi Nga lần đầu tiên cấm xuất khẩu dầu theo các hợp đồng tuân thủ các hạn chế về giá của phương Tây. Kể từ đó, Nga nhiều lần gia hạn biện pháp này, và Tổng thống Vladimir Putin đã kéo dài lệnh cấm cho đến ngày 30/6 năm nay.

Cơ chế áp trần giá do Mỹ, EU và các quốc gia G7 thực hiện, nhằm hạn chế doanh thu từ dầu mỏ của Nga trong khi vẫn giữ nguyên nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ hoàn toàn khuôn khổ này, lập luận rằng nó làm biến dạng động lực thị trường và vi phạm các nguyên tắc thương mại tự do.

Thay vì nhắm vào các quốc gia cụ thể, sắc lệnh của Nga tập trung vào việc tuân thủ hợp đồng. Bất kỳ giao dịch nào trực tiếp hoặc gián tiếp áp dụng trần giá đều bị cấm, điều này thực tế đã loại bỏ những người mua đứng về phía các lệnh trừng phạt của phương Tây. Chiến lược này cho phép Nga tiếp tục bán dầu thô sang các thị trường thay thế.

Đối với Moscow, việc từ chối bán dầu theo các điều kiện áp trần giá vừa là nhu cầu kinh tế vừa là một tuyên bố chính trị. Bằng cách bác bỏ các giới hạn do bên ngoài áp đặt, Nga đặt mục tiêu khẳng định quyền kiểm soát tài nguyên của mình và định hình lại dòng chảy thương mại toàn cầu. Moscow cũng ra tín hiệu sẵn sàng áp đặt thêm các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu nếu điều kiện thị trường yêu cầu, nhấn mạnh sự sẵn sàng sử dụng chính sách năng lượng như một công cụ chiến lược.

Đối với thị trường năng lượng, những tác động này là rất sâu sắc: chuỗi cung ứng đang dịch chuyển, các liên minh đang thay đổi và cán cân quyền lực đang được vẽ lại theo từng thùng dầu.

Giá năng lượng trên toàn thế giới đã tăng vọt sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, khiến nhiều chính phủ thuộc G7 và Liên minh Châu Âu (EU) phải tìm cách giảm thiểu tác động đến nền kinh tế của họ.

Bộ trưởng Tài chính và Năng lượng của G7, bao gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Italy, dự kiến tổ chức một cuộc họp trực tuyến để phối hợp hành động. Các bộ trưởng năng lượng EU sẽ họp để thảo luận về vấn đề này vào hôm nay 31/3.

Các chính phủ đang đối mặt với những lựa chọn khó khăn vì chi phí năng lượng cao hơn vừa thúc đẩy lạm phát, vừa làm chậm tăng trưởng, trong khi đó, việc sử dụng ngân sách công để kiềm giữ giá cả lại gây áp lực lên ngân sách và làm méo mó các tín hiệu giá thị trường.