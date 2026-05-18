Ukraine mở chiến dịch chớp nhoáng, tấn công loạt mục tiêu chủ chốt của Nga

Một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một trung tâm liên lạc an ninh chiến lược của Hải quân Nga tại thị trấn Mirne, thuộc bán đảo Crimea (Ảnh: Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine/Facebook).

Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF), một nhánh quân sự mới độc lập của Ukraine, đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn, phối hợp chặt chẽ kéo dài 48 giờ, tấn công có hệ thống vào 46 mục tiêu quân sự và hải quân chủ chốt của Nga.

Trong thông báo chính thức được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 17/5, Tư lệnh USF, Thiếu tá Robert “Madyar” Brovdi, đã công bố đoạn video tổng hợp ghi lại chiến dịch tấn công quy mô lớn này.

Theo ông Brovdi, các đơn vị điều khiển thiết bị không người lái của Ukraine đã thực hiện 186 vụ khai hỏa riêng lẻ trong đêm 16/5, rạng sáng 17/5, làm “tê liệt hoàn toàn” hệ thống liên lạc khu vực và phá vỡ các cấu trúc chỉ huy quan trọng.

Phía Ukraine cho rằng đòn tấn công chớp nhoáng cuối tuần qua trải rộng trên nhiều chiến dịch, thâm nhập sâu vào các khu vực nội địa được bảo vệ nghiêm ngặt của Nga, đồng thời làm suy yếu các trung tâm hậu cần tiền tuyến trên khắp các vùng Donetsk, Lugansk và Zaporizhzhia mà lực lượng Nga đang kiểm soát.

Theo tuyên bố của Ukraine, một tàu tuần tra biên phòng lớp Svetlyak thuộc Dự án 10410 đã bị tấn công khi đang neo đậu tại căn cứ hải quân biển Caspi ở Kaspiysk, Dagestan. Những tàu này đóng vai trò là tàu hộ tống ven biển quan trọng cho lực lượng biên phòng trên biển của Nga.

Một hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 hiện đại cũng bị nhắm mục tiêu và phá hủy gần khu định cư Zakhidne ở vùng Lugansk.

Các binh sĩ Ukraine tuyên bố bắn trúng trực tiếp một trung tâm liên lạc chiến lược ngầm quan trọng thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga ở Myrny, Crimea, nơi lực lượng Nga đang kiểm soát.

Ngoài ra, chiến dịch không người lái của Ukraine được cho là còn làm gián đoạn các đường truyền dữ liệu cục bộ bằng cách đánh đổ một số tháp viễn thông của Nga ở Zaporizhzhia, khu vực mà lực lượng Moscow đang kiểm soát, phá hủy một đoàn tàu chở nhiên liệu đang hoạt động ở Fedorivka, và làm hư hại các cần cẩu cảng công suất lớn bên trong cảng Berdyansk.

Các cuộc tập kích dữ dội vào cuối tuần qua là một phần trong chiến dịch được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là chiến dịch “trừng phạt tầm xa” nhằm vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Các đợt tấn công liên tiếp diễn ra sau chỉ đạo gần đây của Ukraine về việc triển khai lực lượng máy bay không người lái nhằm gây tổn thất lớn nhất cho Nga.

Theo dữ liệu gần đây do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố, các hệ thống tự động và không người lái của Ukraine đã gây ra khoảng 90% tổng số tổn thất về thiết bị và nhân lực của Nga dọc theo tiền tuyến, biến các đơn vị không người lái thành lực lượng chính của Ukraine để duy trì cuộc chiến bất đối xứng.

Với Ukraine, quốc gia có quân đội với tiềm lực nhỏ hơn hẳn đối thủ, UAV được xem là công cụ hiệu quả hàng đầu trong cuộc chiến bất đối xứng. Vì vậy, dù có những câu hỏi về việc liệu Ukraine có đang quá phụ thuộc vào UAV hay không, Kiev cũng không có nhiều lựa chọn khi các vũ khí hiện đại được phương Tây viện trợ ngày càng trở nên nhỏ giọt hơn.