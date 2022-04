Nga hy vọng chiến dịch tại Ukraine chấm dứt sau vài ngày tới

Binh sĩ Nga tại Crimea (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News ngày 7/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hy vọng chiến dịch quân sự tại Ukraine có thể kết thúc "trong những ngày tới" bằng cách này hoặc cách khác. Ông Peskov nói thêm rằng, chiến dịch có thể kết thúc do Nga đã đạt được các mục tiêu quân sự, hoặc do Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình thông qua đàm phán.

Ông nhấn mạnh, triển vọng hiệp ước hòa bình sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự nhất quán lập trường và sự sẵn sàng đáp ứng của Ukraine đối với các điều kiện mà Nga đưa ra.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2. Moscow tuyên bố, chiến dịch này chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine trong nỗ lực nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Ông Peskov cho biết, một trong những mục tiêu của chiến dịch là ngăn chặn một cuộc xung đột lớn hơn hay nguy cơ Thế chiến thứ 3.

Moscow nhiều lần tuyên bố chỉ kết thúc chiến dịch khi đạt được các mục tiêu đề ra, Ukraine phải chấp thuận các đề xuất mà Nga đưa ra như duy trì vị thế trung lập, không gia nhập các liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ và một số điều kiện liên quan đến trạng thái của bán đảo Crimea cũng như vùng ly khai Donbass ở miền Đông.

Hơn một tháng kể từ khi xung đột nổ ra, phái đoàn hai bên đã tiến hành 4 vòng đàm phán trực tiếp nhưng chưa đạt được tiến triển đáng kể. Tại vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine đã đề xuất sẵn sàng giữ vị thế trung lập nhưng với điều kiện các bên phải ký kết một hiệp ước nhằm đảm bảo an ninh cho Kiev. Nghĩa là, Kiev muốn một số nước cam kết bảo lãnh an ninh cho Ukraine trước nguy cơ bị tấn công.

Ngoài ra, Ukraine cũng đề nghị thời gian đàm phán, tham vấn kéo dài 15 năm với Nga về tình trạng của Crimea, trong thời gian đó, hai bên phải cam kết không có bất cứ hành động quân sự nào nhằm vào bên còn lại.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ đề xuất liên quan đến Crimea - bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014 thông qua trưng cầu dân ý. Moscow nhấn mạnh, đây là vấn đề "không thể thương lượng".

Các điều khoản cam kết bảo lãnh an ninh và các vấn đề về lãnh thổ Crimea, vùng ly khai Donbass tiếp tục là những "nút thắt" trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua nói rằng, dự thảo thỏa thuận hòa bình do Ukraine đưa ra có nội dung khác so với những đề xuất được hai bên nhất trí trước đó tại cuộc gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/3.

Theo ông Lavrov, dự thảo đề xuất mới mà Kiev gửi hôm 6/4 không có điều khoản "việc các nước cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ không áp dụng với Crimea". Thay vì loại bỏ Crimea ra khỏi thỏa thuận an ninh, dự thảo mới của Ukraine "có ngôn từ mơ hồ về một biện pháp kiểm soát hiệu quả", ông Lavrov nói. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết thêm, Kiev muốn thảo luận vấn đề này trong cuộc gặp song phương trong tương lai giữa nguyên thủ hai nước.

Một điểm khác biệt nữa trong dự thảo mới của Ukraine là phần mô tả cam kết của Kiev về việc hạn chế các cuộc tập trận chung với nước ngoài trên lãnh thổ của mình. Dự thảo cũ nêu rõ các cuộc tập trận như vậy sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu tất cả các quốc gia bảo lãnh cho Ukraine đồng ý, bao gồm cả Nga. Trong khi đó, dự thảo mới lại ghi rằng chỉ cần "đa số nước bảo lãnh" đồng ý và không đề cập đến Nga. Ông Lavrov đã gọi những thay đổi này của Ukraine là "không chấp nhận được".