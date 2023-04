Nga hối thúc Mỹ cấp phép cho máy bay của Ngoại trưởng Lavrov đến New York

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi hối thúc Washington ngay lập tức cấp thị thực cho phái đoàn của chúng tôi cũng như các nhà báo. Nếu không, các vị sẽ bị coi là vi phạm nghĩa vụ của quốc gia đặt trụ sở Liên hợp quốc, cản trở việc thực hiện đầy đủ chức năng của tổ chức này", Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov ngày 13/4 cảnh báo.

Ông Antonov nhấn mạnh, Nga hy vọng giới chức Mỹ "nhanh chóng cấp phép cho chuyến bay (của Ngoại trưởng Lavrov và phái đoàn) vô điều kiện và không có bất cứ hạn chế nào".

Theo ông Antonov, các nhà báo đi cùng với phái đoàn Nga được hẹn làm thị thực hôm 31/3, nhưng phía Mỹ đã hủy lịch hẹn vào phút chót mà không đưa ra lời giải thích.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov xác nhận, phái đoàn Nga chưa nhận được bất cứ thị thực nào từ Mỹ.

Nga tiếp quản vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ ngày 1/4 trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và phương Tây leo thang căng thẳng do chiến sự ở Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi loại Moscow khỏi Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov tháng trước nhấn mạnh, việc loại Nga, 1 trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, là điều không thể. Điện Kremlin cũng tuyên bố sẽ thực hiện các nghĩa vụ của mình liên quan đến vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an bất chấp căng thẳng với phương Tây.

Kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2 năm ngoái, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Lavrov. Giới chức trách Nga sau đó nhiều lần chỉ trích các biện pháp hạn chế "bất hợp pháp" của Mỹ đã cản trở phái đoàn Nga tham gia vào các công việc của Đại hội đồng.