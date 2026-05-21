Nga đưa vũ khí hạt nhân tới cơ sở dã chiến ở Belarus

Binh sĩ Nga tham gia cuộc tập trận hạt nhân tại một địa điểm không xác định ở Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/5 cho biết Moscow đã chuyển đạn dược hạt nhân tới các cơ sở lưu trữ dã chiến ở Belarus trong khuôn khổ cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn.

Cuộc tập trận hạt nhân kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 19/5 và diễn ra trên lãnh thổ Nga và Belarus, trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây vẫn chưa hạ nhiệt do xung đột kéo dài hơn 4 năm qua ở Ukraine.

“Trong khuôn khổ cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân, đạn dược hạt nhân đã được chuyển tới các cơ sở lưu trữ dã chiến tại khu vực triển khai của lữ đoàn tên lửa ở Cộng hòa Belarus”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga cho biết đơn vị tên lửa tại Belarus đang tiến hành huấn luyện tiếp nhận “đạn dược đặc biệt” cho hệ thống tên lửa chiến thuật cơ động Iskander-M, bao gồm việc nạp đạn lên bệ phóng và bí mật cơ động tới khu vực được chỉ định để chuẩn bị khai hỏa.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một xe tải di chuyển qua khu rừng giữa lúc có sấm chớp và dỡ xuống một vật thể. Tuy nhiên, chưa thể xác định ngay vật thể được dỡ xuống là gì.

Iskander-M, hệ thống tên lửa dẫn đường cơ động được NATO định danh là “SS-26 Stone”, đã thay thế tổ hợp “Scud” thời Liên Xô. Tên lửa của hệ thống này có tầm bắn lên tới 500km và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân.

Trong suốt cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhắc tới sức mạnh hạt nhân của Nga như một biện pháp răn đe với phương Tây, bên đã và đang hỗ trợ cho Kiev.

Trong khi đó, Điện Kremlin ngày 20/5 chỉ trích phát biểu của Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys sau khi ông Budrys cho rằng NATO cần cho Moscow thấy liên minh này có khả năng xuyên thủng vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Kaliningrad nằm kẹp giữa hai thành viên NATO là Lithuania và Ba Lan trên bờ biển Baltic. Khu vực này có dân số khoảng 1 triệu người và được quân sự hóa mạnh, đồng thời là nơi đặt sở chỉ huy của Hạm đội Baltic Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận hạt nhân, với sự tham gia của 64.000 quân nhân, hơn 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu mặt nước và 13 tàu ngầm, sẽ bao gồm diễn tập quy trình phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga triển khai tại Belarus. Defense News nhận định, đây là một trong những cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn nhất Nga tổ chức trong những năm qua.

Trong tuyên bố gửi tới truyền thông nhà nước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã diễn tập đưa đơn vị lên “mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất để sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Cuộc tập trận cũng diễn ra sau vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat ngày 12/5 mà Nga mô tả là "mạnh nhất thế giới". Tổng thống Vladimir Putin sau vụ thử đã đích thân xác nhận rằng Sarmat sẽ được đưa vào trực chiến “vào cuối năm nay”.