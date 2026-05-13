Nga sẽ triển khai tên lửa hạt nhân "mạnh nhất thế giới" trong năm nay

Vụ phóng thử nghiệm tên lửa hành trình liên lục địa Sarmat của Nga ngày 12/5 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Quân đội Nga hôm 12/5 đã phóng thử một tên lửa hành trình liên lục địa mới như một phần trong các nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của quốc gia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi vụ phóng và khẳng định: “Tên lửa Sarmat thực sự sẽ được đưa vào trực chiến vào cuối năm nay”.

Ông Putin lần đầu tiên công bố Sarmat vào năm 2018, tuyên bố tên lửa này sở hữu tầm bắn gần như không giới hạn và có khả năng xuyên thủng tất cả các hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm ngoái, ông thừa nhận rằng loại tên lửa Sarmat vẫn chưa sẵn sàng vận hành.

Hôm qua, ông Putin nói rằng, Sarmat là tên lửa hạt nhân “mạnh nhất thế giới”, có sức công phá gấp hơn 4 lần so với bất kỳ loại tên lửa tương đương nào của phương Tây và có tầm bắn vượt 35.000km.

Khoảnh khắc tên lửa mạnh hàng đầu thế giới của Nga rời bệ phóng (Video: Bộ Quốc phòng Nga).

Sarmat, được các nhà phân tích phương Tây đặt biệt danh là “Satan 2”, được thiết kế để mang nhiều đầu đạn hạt nhân và là nền tảng trong kho vũ khí thế hệ mới của Nga.

Theo các chuyên gia phương Tây, việc triển khai diễn ra sau nhiều năm trì hoãn và thất bại, bao gồm cả một vụ phóng thử vào năm 2024 đã để lại một hố sâu tại hầm phóng.

Trong lần phóng thử hôm qua, truyền hình nhà nước Nga đã chiếu cảnh chỉ huy lực lượng tên lửa Sergei Karakayev báo cáo với Tổng thống Nga về những gì ông gọi là một cuộc thử nghiệm thành công.

“Việc triển khai các bệ phóng trang bị hệ thống tên lửa Sarmat sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của các lực lượng hạt nhân chiến lược trên bộ, xét về việc đảm bảo tiêu diệt các mục tiêu và giải quyết các vấn đề răn đe chiến lược”, ông Karakayev nói.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, ông Putin đã nhiều lần đề cập đến quy mô và sức mạnh của kho vũ khí hạt nhân của Nga trong các tuyên bố được phương Tây coi là nỗ lực nhằm răn đe họ can thiệp quá sâu vào cuộc chiến ở Ukraine.

Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ năm ngoái ước tính Nga có gần 5.500 đầu đạn, với hơn 1.700 đầu đạn đã được triển khai và sẵn sàng sử dụng.

Hồi đầu năm nay, Tổng thống Putin cho biết, việc phát triển bộ 3 hạt nhân, yếu tố bảo đảm an ninh của Nga và giúp duy trì cân bằng lực lượng toàn cầu, vẫn là một “ưu tiên vô điều kiện” của Moscow.

Bộ 3 hạt nhân là thuật ngữ chỉ sự kết hợp của tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các hệ thống này đảm bảo lực lượng hạt nhân của một quốc gia không thể bị phá hủy trong một cuộc tấn công phủ đầu.

Với Nga, bộ 3 hạt nhân của nước này bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược.