Nga cáo buộc Ukraine "tấn công khủng bố" cầu Crimea

Khói bốc lên trên cầu Crimea sau vụ nổ hôm 8/10 (Ảnh: AP).

"Thủ phạm gây ra hành vi phạm tội này là chính quyền Ukraine. Đây là một hành động khủng bố và phá hoại do chính quyền Kiev thực hiện. Chắc chắn phản ứng của Nga đối với hành vi phạm tội này chỉ có thể là tiêu diệt trực tiếp những kẻ khủng bố", ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói trong cuộc phỏng vấn hôm 9/10.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc đặc nhiệm Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công cầu Crimea.

"Không còn nghi ngờ gì về điều đó. Đây là một hành động khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Liên bang Nga. Hành động này do lực lượng đặc nhiệm Ukraine đề xuất, lên kế hoạch và thực hiện", ông Putin cho biết tại cuộc họp với người đứng đầu Ủy ban điều tra Liên bang Nga Alexander Bastrykin.

Video xe phát nổ trên cầu Crimea

Người đứng đầu Ủy ban điều tra Nga cũng xác nhận đặc nhiệm Ukraine đứng sau vụ việc, đồng thời cho biết các công dân Nga và nước ngoài đã giúp Kiev chuẩn bị cho cuộc tấn công vào cầu Crimea.

"Chúng tôi đang tiếp tục điều tra về mục tiêu và mục đích của vụ đánh bom này. Vụ việc này chắc chắn mang đặc điểm của một vụ khủng bố. Đây là một hành động khủng bố. Tất cả dữ liệu của chúng tôi đã cho phép chúng tôi đưa ra kết luận rõ ràng. Đây là một cuộc tấn công khủng bố do đặc nhiệm Ukraine chuẩn bị. Mục đích của cuộc tấn công khủng bố này là phá hủy một phần lớn cơ sở hạ tầng dân sự có tầm quan trọng lớn đối với Nga ", ông Bastrykin nói thêm.

Ông Bastrykin cho biết các nhà điều tra và sĩ quan của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã xác định được các nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố cầu Crimea.

Các quan chức Crimea cũng cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công vào cầu Crimea. Ông Vladimir Konstantinov, một quan chức cấp cao của Crimea, tuyên bố "những kẻ phá hoại Ukraine" đã gây ra vụ việc.

Các hãng tin của Mỹ, gồm Washington Post và New York Times, đều dẫn lời các quan chức cấp cao của chính quyền Ukraine, cho biết Kiev đứng sau vụ nổ trên cầu Crimea. Theo New York Times, vụ tấn công do cơ quan tình báo Ukraine lên kế hoạch.

Khoảng 6h sáng ngày 8/10, một chiếc xe tải bất ngờ phát nổ trên cầu Crimea, ở vị trí đoàn tàu chạy qua, khiến 7 bồn chứa dầu bốc cháy. Vụ nổ khiến 2 đoạn cầu bị sập xuống, hoạt động giao thông giữa đất liền Nga và bán đảo Crimea bị gián đoạn. Ngoài ra, vụ việc khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có tài xế xe tải.

Nổ lớn trên cầu Crimea

Các quan chức Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng lên tiếng ủng hộ vụ việc. Mikhail Podoliak, trợ lý của Tổng thống Ukraine, nói rằng vụ nổ "mới chỉ là bắt đầu", đồng thời tuyên bố "mọi thứ bất hợp pháp đều phải bị tiêu hủy".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng phản ứng của chính quyền Ukraine đối với hành động phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự "cho thấy bản chất khủng bố của họ".

Cầu Crimea dài 19km được xây dựng và khánh thành vào năm 2018, khoảng 4 năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Cây cầu đóng vai trò là tuyến đường huyết mạch nối đất liền Nga với bán đảo, đặc biệt, nó trở thành đường tiếp viện quan trọng của Moscow cho lực lượng ở Ukraine kể từ tháng 2 năm nay.