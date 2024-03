Nga cảnh báo "nóng" phương Tây, nêu điều kiện giải quyết xung đột Ukraine

Các binh sĩ thuộc lực lượng Nga (Ảnh: Sputnik).

Tại cuộc hội đàm ở Vienna về các vấn đề an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí hôm 13/3, đại biểu Nga Oleg Bushuyev nhấn mạnh rằng Moscow vẫn để ngỏ khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhà ngoại giao Nga cũng nêu một loạt điều kiện cho kịch bản này.

"Phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và Kiev nên ngừng các hoạt động quân sự. Ukraine phải trở thành một quốc gia trung lập, không tham gia phe khối và phi hạt nhân một lần nữa. Nước này cũng nên tôn trọng các quyền và tự do của công dân mình. Họ phải tính đến các đường biên giới mới và tình hình trên thực địa", ông Bushuyev phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về hợp tác an ninh.

"Nếu việc chúng tôi sẵn sàng đàm phán không được đáp lại, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện triệt để các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, cũng như bảo vệ lợi ích sống còn của chúng tôi bằng mọi cách", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ông Bushuyev cho biết Nga chuẩn bị sẵn sàng cho mọi diễn biến có thể xảy ra trong trường hợp phương Tây cử lực lượng viễn chinh NATO tới Ukraine.

"Các chiến lược gia quân sự ở Washington và Brussels nên nhận ra rằng, nếu họ bước qua điều cấm kỵ về việc gửi quân đội chính quy của liên minh tới Ukraine, những người trên thực tế là lực lượng tham chiến, chúng tôi sẵn sàng cho mọi kịch bản", ông Bushuyev tuyên bố.

Theo ông, "sự can dự ngày càng tăng" của phương Tây vào cuộc xung đột ở Ukraine "có thể dẫn đến xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân, mang lại hậu quả thảm khốc và phương Tây sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó".

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Dmitry Kiselyov hôm 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ coi bất kỳ binh lính Mỹ nào được gửi tới Ukraine là những "người can thiệp" và Washington biết điều đó.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại lập trường rằng sự hiện diện của bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào ở Ukraine - cũng như việc chuyển giao vũ khí của phương Tây cho Kiev - sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường, cũng như không ngăn cản Moscow đạt được mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Putin tiếp tục nói rằng quân đội phương Tây từ lâu đã có mặt ở Ukraine và số lượng đã tăng lên kể từ cuộc đảo chính mà Nga cáo buộc do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev năm 2014, khiến Ukraine rơi vào tình thế xung đột với Nga.

"Bây giờ họ có mặt cả trực tiếp và dưới hình thức cố vấn, họ có mặt dưới hình thức lính đánh thuê nước ngoài và đang bị tổn thất. Nhưng nếu chúng ta đang nói về lực lượng quân sự chính thức của nước ngoài, tôi chắc chắn rằng điều này sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường", nhà lãnh đạo Nga nêu rõ.

Ngày 26/2, sau cuộc họp của hơn 20 lãnh đạo phương Tây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng, các bên tham gia cuộc họp đã thảo luận phương án đưa quân vào Ukraine. Ông cho biết, phương Tây chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này, nhưng không loại trừ bất cứ kịch bản nào trong tương lai.

Trong Thông điệp Liên bang hôm 29/2, Tổng thống Putin cảnh báo kịch bản phương Tây đưa quân vào Ukraine có thể châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân. Ông Putin nói thêm rằng, Nga sở hữu các loại vũ khí có thể nhắm đến bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ phương Tây.