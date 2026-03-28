Nga cấm xuất khẩu xăng từ 1/4

Chính phủ Nga ngày 27/3 đã công bố lệnh cấm xuất khẩu xăng bắt đầu từ ngày 1/4, nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước và ổn định giá nhiên liệu giữa lúc thị trường toàn cầu biến động do cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc họp do Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak chủ trì để rà soát tình hình thị trường sản phẩm dầu mỏ nội địa.

Theo tuyên bố của chính phủ Nga, Bộ trưởng Novak nhấn mạnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Tây Á đang gây ra những biến động đáng kể đối với giá dầu và các sản phẩm dầu mỏ toàn cầu, mặc dù nhu cầu đối với năng lượng Nga ở nước ngoài vẫn ở mức cao.

Cuộc họp đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu do Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra nhằm ngăn chặn giá nhiên liệu trong nước tăng cao hơn mức dự báo.

Bộ Năng lượng Nga báo cáo, tốc độ lọc dầu của nước này vẫn duy trì ổn định so với mức của tháng 3/2025, đảm bảo nguồn cung nội địa ổn định, và các công ty trong ngành có đủ dự trữ xăng cũng như dầu diesel cùng với công suất sử dụng nhà máy lọc dầu ở mức cao để đáp ứng nhu cầu nội bộ.

Sau các cuộc thảo luận này, ông Novak đã chỉ thị cho Bộ Năng lượng soạn thảo một nghị quyết cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/4 nhằm ổn định giá cả trong nước và đảm bảo ưu tiên cung cấp cho thị trường địa phương.