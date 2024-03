New Zealand cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công mạng quốc hội

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters (Ảnh: Reuters).

Chính phủ New Zealand ngày 26/3 cho biết họ đã bày tỏ quan ngại với chính phủ Trung Quốc về cáo buộc Bắc Kinh có liên quan đến một vụ tấn công mạng nhằm vào quốc hội New Zealand vào năm 2021.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết trong một tuyên bố: "Sự can thiệp của nước ngoài kiểu này là không thể chấp nhận được và chúng tôi đã kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hoạt động như vậy trong tương lai".

Ông cho hay những lo ngại về hoạt động mà các nhóm tấn công mạng nhắm vào các tổ chức dân chủ ở cả New Zealand và Vương quốc Anh đã được chuyển đến đại sứ Trung Quốc. New Zealand cáo buộc chính phủ Trung Quốc tài trợ các nhóm nói trên.

Một người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand cho biết rằng họ bác bỏ "những cáo buộc vô căn cứ và vô trách nhiệm như vậy", kiên quyết phản đối quan điểm của chính quyền New Zealand.

Quan chức trên cho hay: "Chúng tôi chưa bao giờ và trong tương lai cũng sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, bao gồm cả New Zealand. Việc cáo buộc Trung Quốc can thiệp nước ngoài là hoàn toàn sai trái".

Wellington cáo buộc nhóm APT-40 do Trung Quốc tài trợ đã thực hiện các hoạt động mạng độc hại nhắm vào các dịch vụ quốc hội và văn phòng cố vấn quốc hội của New Zealand vào năm 2021.

APT40 bị cáo buộc đã có được quyền truy cập vào thông tin quan trọng cho phép chính phủ New Zealand hoạt động hiệu quả nhưng các thông tin nào có tính chất nhạy cảm hoặc chiến lược chưa bị xóa. Thay vào đó, New Zealand cho rằng APT40 đã xóa thông tin có tính chất kỹ thuật, có thể cho phép nhóm này xâm phạm nhiều hơn vào hệ thống.