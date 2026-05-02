NATO hành động khẩn sau quyết định của Mỹ rút quân khỏi Đức

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn NATO Allison Hart cho biết liên minh đang nỗ lực làm việc với Mỹ để tìm hiểu về quyết định rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức.

Nhắc lại những phát biểu trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Hart cho biết động thái này “nhấn mạnh sự cần thiết của việc châu Âu tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và gánh vác trách nhiệm lớn hơn” đối với an ninh khu vực.

“Chúng tôi đang làm việc với Mỹ để hiểu rõ chi tiết quyết định của họ về bố trí lực lượng tại Đức. Sự điều chỉnh này nhấn mạnh sự cần thiết của việc châu Âu tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh chung của chúng ta - nơi chúng ta đã thấy sự tiến triển kể từ khi các đồng minh nhất trí đầu tư 5% GDP tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague năm ngoái”, bà Hart thông báo trên mạng xã hội X ngày 2/5.

“Chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng răn đe và phòng thủ của mình, khi sự chuyển dịch tiếp tục diễn ra nhằm hướng tới một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một khối NATO mạnh mẽ hơn”, người phát ngôn NATO nhấn mạnh.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết NATO đang tiếp tục rạn nứt sau quyết định của Mỹ về việc rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức.

"Mối đe dọa lớn nhất đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương không phải là đối thủ bên ngoài, mà là sự rạn nứt liên tục của liên minh chúng ta. Tất cả chúng ta phải làm mọi điều cần thiết để đảo ngược xu hướng thảm họa này", ông Tusk viết trên X.

Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức.

“Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình lực lượng của Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng Mỹ) tại châu Âu, nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế tại chiến trường. Chúng tôi dự kiến ​​việc rút quân sẽ hoàn tất trong vòng 6-12 tháng tới”, người phát ngôn cho biết thêm.

Sau quyết định được đưa ra nhanh chóng trên, Mỹ vẫn còn hơn 30.000 binh sĩ tại Đức. Tính đến tháng 12/2025, có 36.436 quân nhân Mỹ đang đóng quân thường trực ở Đức, theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC).

Tổng thống Donald Trump trước đó đã thông báo rằng Mỹ đang “nghiên cứu và xem xét” việc rút quân khỏi Đức sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Thủ tướng Merz cho rằng Mỹ không có chiến lược rõ ràng và đang bị Iran “làm cho bẽ mặt”. Ông Merz nhận định nhóm đàm phán của Tổng thống Trump đang bị Iran vượt mặt.

Ông Merz cũng cho rằng châu Âu đang “phải gánh chịu” hậu quả của việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Đáp lại, Tổng thống Trump chỉ trích Thủ tướng Merz vì suy nghĩ rằng “việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân cũng không sao”. Theo ông Trump, ông Merz “không hiểu mình đang nói gì”.

Ngày 30/4, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc rút quân Mỹ khỏi Italy và Tây Ban Nha, hai quốc gia NATO từng chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran hay không, Tổng thống Trump nói: “Có lẽ sẽ làm vậy”.

Căng thẳng giữa Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu leo thang khi ông chủ Nhà Trắng chỉ trích các nước đồng minh vì không hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Tổng thống Trump tuyên bố ông “hoàn toàn không nghi ngờ” việc cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO vì các đồng minh châu Âu đã không tham gia vào cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran và không giúp bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, một huyết mạch kinh tế quan trọng.

Tổng thống Trump hôm 17/4 đã yêu cầu một liên minh NATO "vô dụng" tránh xa eo biển Hormuz, sau khi Anh và Pháp thông báo sẽ hợp tác để bảo vệ tuyến vận tải chiến lược này "ngay khi điều kiện cho phép".