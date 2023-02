Mỹ - Việt Nam hợp tác bắt giữ đối tượng nghi dùng giấy tờ giả xin thị thực

Đối tượng bị bắt nghi dùng giấy tờ giả xin thị thực vào Mỹ (Ảnh minh họa: Economic Times).

Theo thông cáo của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM, vào ngày 14/2, Công an TPHCM, phối hợp với Phòng Lãnh sự và Văn phòng An ninh khu vực (RSO) thuộc Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM, bắt giữ một đối tượng quốc tịch Việt Nam nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả khi xin thị thực du học.

Đối tượng nộp bộ hồ sơ bao gồm giấy hẹn phỏng vấn và tờ đơn I-20. Qua kiểm tra nghiệp vụ, Tổng lãnh sự quán xác định giấy hẹn phỏng vấn và đơn I-20 bị làm giả, các thông tin gốc thuộc về các đương đơn khác đã từng xin thị thực. Công an TPHCM, mà trực tiếp là Công an phường Bến Nghé đã phối hợp bắt giữ đối tượng bên ngoài khuôn viên Tổng lãnh sự quán và thu giữ các bằng chứng hồ sơ liên quan để tiếp tục điều tra về tin báo tội phạm. Hiện tại vụ việc đang được Công an Quận 1 thụ lý điều tra.

Việc phối hợp giữa Công an TPHCM và Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM trong vụ bắt giữ cho thấy mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa các cơ quan Thực thi Pháp luật của Mỹ - Việt Nam.

"Sự hợp tác này đảm bảo rằng chúng tôi đạt được một trong những ưu tiên hàng đầu, đó là tạo điều kiện thúc đẩy việc du lịch hợp pháp đến Mỹ", Phát ngôn viên của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM, bà Bintu Musa-Harry khẳng định.

Tổng Lãnh sự quán Mỹ khuyến khích các đương đơn tham khảo thêm các thông tin về quy trình xin thị thực tại website của Tổng Lãnh sự quán. Mỗi đương đơn được yêu cầu phải có giấy tờ hợp pháp và không được phép giả mạo giấy tờ, bao gồm hộ chiếu, tờ đơn xin thị thực và giấy xác nhận cuộc hẹn phỏng vấn và các giấy tờ liên quan khác tùy thuộc mỗi loại thị thực. Trong trường hợp đương đơn cung cấp các giấy tờ giả có thể bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vĩnh viễn.

Do đó, Tổng Lãnh sự quán Mỹ cảnh báo đương đơn xin thị thực cảnh giác với các đại lý du lịch và đơn vị môi giới không trung thực thường xuyên xem nhẹ pháp luật Mỹ và Việt Nam. Thông tin chi tiết hơn về thị thực Mỹ, vui lòng truy cập trang web của Tổng Lãnh sự quán.