Mỹ tuyên bố chặn thành công binh sĩ Nga sử dụng hệ thống Starlink

Một thiết bị đầu cuối Starlink (Ảnh: UP).

Quan chức Lầu Năm Góc thông báo đã ngăn chặn thành công quân đội Nga sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink một cách trái phép trên chiến trường trong cuộc chiến với Ukraine.

Ông John Plumb, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Chính sách Vũ trụ, cho hay Washington đã hợp tác chặt chẽ với chính phủ Ukraine và công ty SpaceX của ông Musk để chặn Nga sử dụng thiết bị Starlink.

"Tại thời điểm này, chúng tôi đã ngăn Nga thành công, nhưng tôi chắc chắn rằng Nga sẽ tiếp tục cố gắng tìm cách khai thác Starlink và các hệ thống liên lạc thương mại khác", ông nói thêm.

Quan chức Lầu Năm Góc từ chối nêu rõ chiến thuật, phương pháp đang được sử dụng để ngăn Nga sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink. Tuy nhiên, ông đảm bảo rằng đây là những "giải pháp tốt" với sự hợp tác của Starlink và Ukraine.

Vào tháng 2, quân đội Ukraine cáo buộc phía Nga sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink trong chiến đấu. Sau đó, cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết quy mô sử dụng Starlink của Nga ở Ukraine ngày càng tăng và "đang trở nên có hệ thống".

Cả Nga và tỷ phú Elon Musk sau đó đều bác bỏ thông tin của DIU cung cấp.

"Một số tin giả cho rằng SpaceX đang bán thiết bị đầu cuối Starlink cho Nga. Điều này là sai. Theo thông tin của chúng tôi, chưa có thiết bị Starlink nào được bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho Nga", ông Musk cho biết.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/2 cho biết: "Đây không phải là hệ thống được chúng tôi chứng nhận. Do đó, không có chuyện nó được cung cấp và sử dụng chính thức dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là lý do chúng tôi không nên can thiệp vào cuộc tranh luận giữa chính quyền Kiev và doanh nhân Elon Musk".

Starlink là dự án mạng vệ tinh xoay quanh các chòm sao của công ty SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập, cung cấp kết nối Internet trên toàn cầu, đặc biệt là phục vụ người dân ở những nơi xa xôi nhất trên Trái Đất, không được phủ sóng bởi hạ tầng viễn thông truyền thống.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, SpaceX đã cung cấp hơn 20.000 thiết bị kết nối internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. Ngay cả khi mạng di động và internet bị phá hủy do chiến sự, các thiết bị Starlink vẫn cho phép Ukraine duy trì kết nối.

Nga từng dọa bắn rơi vệ tinh Starlink với lý do chúng được sử dụng để phục vụ cho quân đội Ukraine để chống lại Nga.