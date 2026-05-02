Mỹ sẽ tăng thuế với ô tô của EU lên 25%

"Dựa trên thực tế là EU đang không tuân thủ thỏa thuận thương mại đã được 2 bên thống nhất hoàn toàn, vào tuần tới, tôi sẽ tăng mức thuế nhập khẩu đối với xe hơi và xe tải EU", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump bình luận thêm: "Một điều đã được thấu hiểu và đồng ý hoàn toàn là: nếu họ sản xuất xe hơi và xe tải tại các nhà máy ở Mỹ, sẽ không có thuế”.

Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng mức thuế cao hơn sẽ buộc các nhà sản xuất ô tô châu Âu phải chuyển dây chuyền sản xuất nhà máy sang Mỹ nhanh hơn.

"Chúng ta có một thỏa thuận thương mại với EU. Họ đã không tuân thủ nó. Vì vậy, tôi đã tăng thuế đối với xe hơi và xe tải lên 25%, đó là hàng tỷ USD đổ vào Mỹ, và nó buộc họ phải chuyển đổi sản xuất tại nhà máy nhanh hơn nhiều”, ông cho biết.

Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã áp mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu toàn cầu theo luật thương mại về an ninh quốc gia, nhưng đã đạt được một thỏa thuận với EU vào tháng 8 để giảm các mức thuế đó xuống mức thực tế là 15%, bao gồm cả các mức thuế trước đó.

Đổi lại, EU đồng ý xóa bỏ thuế đối với hàng công nghiệp của Mỹ, bao gồm cả ô tô, và chấp nhận các tiêu chuẩn khí thải và an toàn của Mỹ đối với các phương tiện giao thông. Mặc dù các nhà lập pháp EU đã thúc đẩy luật pháp vào tháng 3 để thực hiện việc cắt giảm thuế quan, quy trình này dự kiến sẽ không được hoàn tất trước tháng 6, do các chính phủ EU và Nghị viện châu Âu còn đang đàm phán về các văn bản cuối cùng.

Chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu Bernd Lange đã chỉ trích kế hoạch tăng thuế của Mỹ, cho rằng “đó không phải là cách để đối xử với các đối tác thân thiết”.

“Bây giờ chúng ta chỉ có thể đáp trả với sự rõ ràng và kiên quyết nhất, dựa trên sức mạnh vị thế của mình", ông Lange nói.

Ryan Majerus, một cựu quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Mỹ và hiện là cộng sự tại King & Spalding, nhận định động thái của Tổng thống Trump cũng có thể liên quan đến sự thất vọng của ông khi một số quốc gia châu Âu đã do dự trong việc ủng hộ cuộc chiến của Mỹ - Israel chống lại Iran.

Hôm 30/4, ông Trump cũng để ngỏ khả năng Mỹ rút quân khỏi Tây Ban Nha và Italy trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép lên các đồng minh châu Âu liên quan đến cuộc xung đột với Iran và vai trò của NATO.

Lầu Năm Góc cho biết ngày 1/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng đã ra lệnh rút 5.000 quân nhân Mỹ khỏi Đức. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói, việc rút quân sẽ được hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới.