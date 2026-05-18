Mỹ tích trữ đạn dược ở Israel, có thể tấn công Iran trong 24-48 giờ tới?

Thủy thủ triển khai vũ khí trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Kênh truyền hình Channel 13 của Israel ngày 18/5 đưa tin hàng chục máy bay vận tải của Mỹ chở đạn dược từ các căn cứ ở Đức đã hạ cánh xuống Tel Aviv, Isarel trong 24 giờ qua.

Theo kênh truyền hình Israel, đây là một phần trong quá trình chuẩn bị để nối lại chiến dịch tấn công nhằm vào Iran.

Trước đó, hãng tin Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump dự kiến tiếp tục tổ chức một cuộc họp tại Phòng Tình huống Nhà Trắng vào ngày 19/5 với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu để thảo luận về các phương án hành động quân sự với Iran.

Vào cuối tuần qua, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin tiết lộ, Tổng thống Trump đã gặp gỡ các thành viên cấp cao trong nhóm an ninh quốc gia của ông hôm 16/5 để bàn về hướng đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran.

Theo các nguồn tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Đặc phái viên Steve Witkoff đã tham dự cuộc họp tại câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump ở Virginia.

Các cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump ngày càng mất kiên nhẫn với cách Tehran xử lý các cuộc đàm phán ngoại giao, đồng thời thất vọng với việc Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz và tác động của động thái này đến giá dầu thế giới.

Các nguồn tin cho biết, trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã nghiêm túc xem xét việc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran như một cách để buộc nước này phải thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột, mặc dù ông vẫn muốn giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao.

Truyền thông Mỹ đưa tin, các lựa chọn mà Tổng thống Trump đang cân nhắc được cho là bao gồm việc tiến hành các cuộc ném bom mạnh mẽ hơn vào Iran và một chiến dịch trên bộ của lực lượng đặc nhiệm để thu giữ uranium làm giàu từ các cơ sở hạt nhân Iran.

Tổng thống Trump cuối tuần qua đã ra "tối hậu thư" với Iran, cảnh báo “thời gian đang cạn dần”. “Họ tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng, nếu không sẽ không còn gì sót lại. Thời gian vô cùng quan trọng”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 17/5.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Fortune ngày 18/5, Tổng thống Trump tuyên bố Iran đang rất muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ, nhưng các đề xuất của Tehran không phù hợp.

Hãng tin Aljazeera dẫn lời Mohamad Elmasry, giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha, dự đoán Mỹ có thể sẽ nối lại cuộc chiến với Iran “trong vòng 24-48 giờ tới”.

Theo chuyên gia Elmasry, động thái này diễn ra do “có rất nhiều người tác động” đến Tổng thống Trump, bao gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và “những người rất cứng rắn” trong chính quyền Mỹ.

“Tổng thống Trump chưa nhận được sự nhượng bộ và kỳ vọng mà ông ấy muốn từ phía Iran”, chuyên gia Elmasry cho biết, đồng thời nói thêm rằng Tổng thống Trump cũng “mong muốn các cuộc đàm phán sẽ diễn biến khác đi” và đã đặt nhiều kỳ vọng trong cuộc gặp thượng đỉnh gần đây với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyên gia Elmasry tin rằng việc Tổng thống Trump chấm dứt cuộc xung đột Iran vào thời điểm này là khôn ngoan, vì cuộc chiến này đã trở thành “một thảm họa thực sự đối với ông ấy” và đối với nước Mỹ về mặt chính trị và kinh tế.

Báo New York Times dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Theo báo Mỹ, Iran có thể phải hứng chịu các cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel ngay trong tuần này.