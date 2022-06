Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với Ấn Độ và các đảo quốc Thái Bình Dương

Điều phối viên cho các vấn đề Ấn Độ - Thái Bình Dương Mỹ Kurt Campbell (Ảnh: CSIS).

Trong một diễn đàn được tổ chức tại thủ đô Washington D.C hôm 16/6, ông Kurt Campbell, điều phối viên của Nhà Trắng về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cho biết chính phủ Mỹ đã chuẩn bị một sáng kiến nhằm hỗ trợ và hợp tác toàn diện với các đảo quốc ở khu vực Thái Bình Dương.

Sáng kiến này sẽ giúp các đảo quốc trên giải quyết các quan ngại chính trong chính sách đối ngoại, từ mối quan hệ với Washington D.C đến biến đổi khí hậu, năng lực hàng hải, phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp và an ninh khu vực.

"Đây là một khu vực có tầm chiến lược to lớn và chúng ta phải có trách nhiệm với khu vực này. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của khu vực Thái Bình Dương, không chỉ trên cơ sở song phương mà còn trên cơ sở đa phương thông qua việc hợp tác với nhiều quốc gia đồng chí hướng trên một loạt các cam kết cởi mở và chi tiết", ông Campbell phát biểu.

Trước mắt, sáng kiến này sẽ cho phép các bên liên quan, bao gồm các thành viên của Diễn đàn các Đảo quốc Thái Bình Dương gồm 18 thành viên, Nhật Bản và các cường quốc phương Tây khác "thể hiện rõ mong muốn về việc gìn giữ một môi trường Thái Bình Dương cởi mở, lành mạnh, hiệu quả và không bị ép buộc".

Thông báo của ông Campbell được đưa ra sau khi hãng tin AFP hồi cuối tháng 5 cho biết 10 quốc đảo ở Thái Bình Dương đã từ chối ký một hiệp ước liên khu vực với Trung Quốc. Đây được xem là một bước lùi của Bắc Kinh trong nỗ lực gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.

Cũng trong diễn đàn này, ông Campbell đã nhấn mạnh về tầm quan trọng trong mối quan hệ hợp tác với Ấn Độ. Ông gọi sự hợp tác toàn diện với Ấn Độ là "mối quan hệ quan trọng nhất với Mỹ trong thế kỷ 21".

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp mặt tại Tokyo vào ngày 24/5 (Ảnh: AP).

Ông Campbell nhận định, lý do chính mà Ấn Độ đã không lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine là do Moscow là nhà cung cấp trang thiết bị quân sự quan trọng nhất cho New Dehli.

Chính vì vậy, điều phối viên của Nhà Trắng về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã đề ra giải pháp trong đó Mỹ và các đồng minh như Anh, Pháp và Israel sẽ tích cực hỗ trợ Ấn Độ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và tăng cường sức mạnh cho quân đội nước này.

Bên cạnh đó, ông cũng nói thêm rằng Washington sẽ tiếp tục thắt chặt hợp tác New Dehli trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin tình báo, thương mại và kinh tế.