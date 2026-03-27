Mỹ sắp in chữ ký của Tổng thống Trump lên tiền giấy

Những tờ USD được trưng bày tại Cục Khắc và In tiền ở Washington (Ảnh: Reuters).

Các tờ tiền được thiết kế lại, nhằm kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, cũng sẽ lần đầu tiên sau 165 năm loại bỏ chữ ký của Giám đốc ngân khố Mỹ, người báo cáo cho Bộ trưởng Tài chính và giám sát Cục Khắc in và In ấn, Sở đúc tiền Mỹ và các chức năng khác của Bộ Tài chính.

Những tờ 100 USD đầu tiên có chữ ký của ông Trump và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ được in vào tháng 6, sau đó các mệnh giá khác sẽ được phát hành trong những tháng tiếp theo. Các tờ tiền mới có thể mất vài tuần để lưu thông qua hệ thống ngân hàng.

Hiện tại, Cục Khắc in và In ấn của Bộ Tài chính vẫn đang sản xuất tiền giấy mang chữ ký của Bộ trưởng Tài chính dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden là Janet Yellen và Giám đốc ngân khố Lynn Malerba.

Bà Malerba sẽ là người cuối cùng trong chuỗi liên tục các giám đốc ngân khố có chữ ký xuất hiện trên tiền giấy liên bang Mỹ kể từ năm 1861, khi loại tiền này lần đầu được chính phủ Mỹ phát hành.

Việc thay đổi chữ ký là nỗ lực mới nhất của chính quyền ông Trump và các đồng minh nhằm đưa tên của tổng thống lên các tòa nhà, tổ chức, chương trình chính phủ, tàu chiến và tiền xu. Trước đó, bản thiết kế một đồng tiền vàng kỷ niệm có hình ảnh ông Trump cũng đã được một hội đồng nghệ thuật liên bang do ông bổ nhiệm phê duyệt.

Trong một tuyên bố, ông Bessent cho rằng động thái này là phù hợp với dịp kỷ niệm 250 năm của Mỹ, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, ổn định tài chính và “sự thống trị lâu dài của đồng USD” trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump.

“Một cách mạnh mẽ nhất để ghi nhận những thành tựu lịch sử của đất nước của chúng ta và Tổng thống Donald J. Trump chính là việc các tờ đô la Mỹ có tên ông, và việc phát hành loại tiền lịch sử này vào dịp kỷ niệm 250 năm là hoàn toàn phù hợp", ông Bessent nói.

Các quan chức Bộ Tài chính cho biết thiết kế tổng thể của các tờ tiền sẽ không thay đổi, ngoại trừ việc chữ ký của ông Trump thay thế chữ ký của giám đốc ngân khố.