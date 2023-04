Mỹ nêu yêu cầu với Hàn Quốc sau lệnh điều tra chip của Trung Quốc

Micron Technology là nhà sản xuất chip hàng đầu tại Mỹ (Ảnh: Bloomberg).

Cục quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) hồi tháng 3 thông báo, Bắc Kinh sẽ xem xét các sản phẩm do nhà sản xuất chip Micron Technology bán ở nước này. CAC cho biết, động thái này nhằm mục đích "bảo vệ an ninh chuỗi cung ứng hạ tầng thông tin quan trọng, ngăn ngừa rủi ro an ninh mạng từ các sản phẩm có vấn đề và bảo đảm an ninh quốc gia".

Đáp lại, Micron nói rằng họ đang hợp tác với chính phủ Trung Quốc và hoạt động của họ ở Trung Quốc là bình thường.

Financial Times ngày 23/4 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Washington đã yêu cầu Seoul hối thúc các nhà sản xuất chip của nước này, trong đó có Samsung Electronics và SK Hynix, ngừng tăng doanh số bán hàng sang Trung Quốc nếu các sản phẩm của Micron bị cấm do cuộc điều tra của Bắc Kinh.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến có chuyến thăm tới Washington trong tuần này.

Trong những năm gần đây, chính quyền Mỹ đã tìm cách ngăn chặn công nghệ chip tiên tiến của nước này xuất khẩu sang Trung Quốc, áp đặt các biện pháp kiểm soát đối với khả năng bán sản phẩm của các công ty Mỹ ra nước ngoài. Washington cũng tìm cách thuyết phục các đồng minh hành động tương tự.

Mỹ áp đặt một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ sản xuất chip sang Trung Quốc vì lo ngại công nghệ này có thể được sử dụng để sản xuất chip cho các ứng dụng quân sự. Mỹ đã đưa một số công ty sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm đối thủ của Micron là Yangtze Memory Technologies, vào danh sách đen.