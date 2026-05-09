Mỹ công bố tài liệu mật về UFO

Vật thể lạ áp sát tàu chiến Mỹ (Ảnh: Youtube).

Theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8/5 đã công bố hàng chục hồ sơ từng được đóng dấu mật về các vụ nhìn thấy UFO được cho là đã xảy ra, nhằm cung cấp điều mà cơ quan này gọi là "sự minh bạch chưa từng có" cho người dân Mỹ.

Đợt công bố này bao gồm hàng trăm tài liệu, video, báo cáo tình báo và lời kể của nhân chứng kéo dài qua nhiều thập niên, bao gồm các cuộc phỏng vấn của FBI, bản ghi chép sứ mệnh của NASA, lời khai của phi công quân sự, các bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ và hình ảnh lưu trữ liên quan đến các sự việc trên không chưa được giải thích.

Trong số các tài liệu mới được công bố có các báo cáo mô tả về "các vật thể bằng kim loại", "ánh sáng đỏ" không giải thích được trên bầu trời và các cuộc chạm trán trên không liên quan đến nhân sự quân đội Mỹ.

Một trường hợp nổi bật đề cập đến việc nhìn thấy một vật thể hình quả bóng bầu dục gần vùng biển Nhật Bản tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào năm 2024, trong khi một trường hợp khác xem xét lại hồ sơ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972 ghi lại những vệt sáng bí ẩn được quan sát phía trên bề mặt mặt trăng.

Việc công bố được phối hợp thông qua Văn phòng Giải quyết Bất thường Toàn miền (AARO) của Lầu Năm Góc như một phần của sáng kiến liên cơ quan rộng lớn hơn với sự tham gia của Nhà Trắng, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, NASA, FBI, Bộ Năng lượng và các cơ quan tình báo khác của Mỹ.

Các quan chức cho biết dự kiến sẽ có thêm các đợt công bố khác trong những tuần tới như một phần của nỗ lực giải mật sâu rộng hơn.

Sáng kiến này được thực hiện sau nhiều năm chịu áp lực từ quốc hội và lời khai của các nhân chứng là nhân sự quân đội cáo buộc chính phủ đã che giấu thông tin về các vật thể không giải thích được quan sát thấy gần các cơ sở quân sự nhạy cảm.

Vào tháng 2, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ "bất kỳ và tất cả thông tin" liên quan đến UFO và các hiện tượng dị thường không xác định (UAP).

Sắc lệnh được đưa ra sau các nỗ lực giải mật trước đó liên quan đến các vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và Martin Luther King Jr. Những đợt công bố đó tạo ra ít phát hiện lớn ngoài những chi tiết đã được công chúng biết đến về các vụ sát hại.

Sắc lệnh của ông Trump về các hồ sơ UFO cũng được đưa ra sau sự xuất hiện rộng rãi trong một chương trình podcast của cựu Tổng thống Barack Obama, người đã thảo luận về khả năng có sự sống ngoài Trái đất trong khi khẳng định rằng chính phủ Mỹ không che giấu bằng chứng về việc tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Ông Trump sau đó tuyên bố ông Obama đã "phạm sai lầm lớn" khi tiết lộ "thông tin mật".

Vào năm 2024, Lầu Năm Góc đã công bố một báo cáo chi tiết về các vụ nhìn thấy UFO trong nhiều thập niên mà họ cho biết là không chứa bằng chứng nào về sự sống ngoài Trái đất.