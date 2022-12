Mỹ công bố lý do mời Tổng thống Zelensky đến thăm

Tổng thống Mỹ Joe Biden trò chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong Phòng Bầu Dục tại Nhà Trắng hôm 21/12 (Ảnh: AFP).

Chia sẻ với giới truyền thông hôm 21/12, ông John Kirby, người đứng đầu Văn phòng Thông tin Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã chia sẻ lý do Mỹ mời Tổng thống Zelensky tới thăm vào thời điểm này. Theo đó, Tổng thống Biden tin rằng đây là thời điểm phù hợp để 2 nhà lãnh đạo gặp mặt và thảo luận do chiến sự có thể đang bước vào giai đoạn mới.

"Tổng thống Biden thực sự tin rằng khi mùa đông ập đến cũng là thời điểm chiến sự sẽ bước vào giai đoạn mới. Do đó, đây là khoảng thời gian phù hợp để 2 nhà lãnh đạo cùng gặp mặt và thảo luận", ông Kirby cho biết.

Ngày 21/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Mỹ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Ukraine kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra.

Theo một quan chức cao cấp trong chính phủ Mỹ, ý định về chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky được bắt nguồn sau một cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Biden hôm 11/12. Lời mời chính thức được Nhà Trắng gửi tới Tổng thống Zelensky khoảng một tuần trước và được ông ngay lập tức chấp nhận.

Tại thủ đô Washington D.C, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Joe Biden tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo sau đó tổ chức một cuộc họp báo chung trước khi ông Zelensky di chuyển tới trụ sở Quốc hội Mỹ tại Đồi Capitol.

Vào tối 21/12 giờ địa phương, Tổng thống Zelensky có bài phát biểu quan trọng trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.