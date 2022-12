Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về chiến dịch quân sự ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: Reuters).

"Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin bày tỏ lo ngại về hành động leo thang ở miền Bắc Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm các cuộc không kích gần đây, trong đó có vài cuộc đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của quân nhân Mỹ đang làm việc với các đối tác địa phương ở IS nhằm chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS", Reuters dẫn thông cáo của Lầu Năm Góc ngày 30/10 cho hay.

Thông cáo nhấn mạnh thêm, Bộ trưởng Austin kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng và phản đối mạnh mẽ hoạt động quân sự mới của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để ngỏ khả năng đưa lực lượng trên bộ vào lãnh thổ Syria để đối đầu với lực lượng người Kurd. "Chiến dịch sẽ không giới hạn ở trên không. Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu sẽ cùng quyết định quy mô tham gia của lực lượng trên bộ. Chúng tôi sẽ tham vấn và theo đó triển khai", Tổng thống Erdogan nói.

Cuối tháng trước, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ mở đợt không kích căn cứ của người Kurd trên khắp miền bắc Syria và Iraq mà họ cho là phục vụ "khủng bố". Lầu Năm Góc chỉ trích động thái này của Ankara vì đe dọa sự an toàn của quân nhân Mỹ ở đây và làm leo thang tình hình, đe dọa tiến triển đạt được trong cuộc chiến chống IS ở khu vực.

Mỹ hiện duy trì khoảng 900 lính ở Syria, chủ yếu ở miền đông bắc nước này, và đang phối hợp với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), dẫn đầu là các tay súng người Kurd thuộc lực lượng Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), trong cuộc chiến đối phó tàn dư IS.