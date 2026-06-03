Tổng thống Mỹ muốn gặp Lãnh tụ Tối cao Iran, nêu khả năng chấm dứt xung đột

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Chúng ta không cần triển khai lính bộ binh lúc này. Chúng ta đã làm được rồi, chúng ta đã đánh bại phần lớn quân đội của họ chỉ bằng ném bom. Chúng ta không đưa bất kỳ lực lượng nào đổ bộ”, Tổng thống Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với báo New York Post được công bố hôm 3/6.

Tổng thống Trump thừa nhận ông đang đứng trước một tình thế khó xử để chấm dứt cuộc xung đột với Iran.

“Chúng ta có nên ký một thỏa thuận hay làm theo cách khác? Cách khác thì không tốt lắm”, ông nói, đồng thời cho biết ông muốn làm theo “cách tốt” hơn.

Tổng thống Trump cho biết ông và Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei “dường như hòa hợp khá tốt”, bất chấp việc ông Mojtaba không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến ở Iran.

Khi được New York Post hỏi về tình trạng sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao Iran, Tổng thống Trump trả lời: “Tôi nghe nói ông ấy không được khỏe lắm”.

Phía Mỹ cho rằng Lãnh tụ Tối cao Iran bị thương nặng trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ nhằm vào Iran, khiến cha ông, cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng.

Khi được hỏi ai là người đưa ra quyết định ở Iran, ông Trump trả lời: “Họ nói rằng ông ấy vẫn đang đưa ra quyết định vì đó là cách mọi việc vẫn diễn ra từ rất lâu rồi. Cha ông ấy rồi đến ông ấy, tôi đoán đó là sự kế vị”.

Tổng thống Trump nói rằng ông muốn gặp Lãnh tụ Tối cao Iran vào một thời điểm nào đó.

"Tôi muốn gặp ông ấy. Có lẽ sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào diễn biến của mọi việc", ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi về sự tham gia của Lãnh tụ Tối cao Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt xung đột, ông Trump nói: "Ông ấy có tham gia, chắc chắn rồi. Tôi nghĩ họ rất tôn trọng ông ấy”.

Theo Tổng thống Trump, Iran đã đồng ý “không sở hữu vũ khí hạt nhân”, đồng thời cho rằng một thỏa thuận tiềm năng sẽ dẫn đến "nhiều điều tốt đẹp".

“Chúng ta không thể để họ sở hữu vũ khí hạt nhân, và họ đã đồng ý rằng họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là điều quan trọng nhất”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ bác bỏ quan điểm ​​cho rằng Iran đang chiếm ưu thế trong cuộc xung đột.

“Iran không còn hải quân. Họ không còn không quân. Họ còn rất ít binh lính. Họ không còn lãnh đạo. Nền kinh tế của họ đang sụp đổ. Lạm phát của họ lên tới 250%. Họ có tất cả những gì tồi tệ nhất”, ông Trump nhận định.

Về việc phong tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Trump cho biết ông không kỳ vọng lệnh phong tỏa sẽ kéo dài lâu hơn nữa.

“Tôi nghĩ điều này sẽ được giải quyết khá nhanh chóng”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đang “đạt được thành công rất lớn về mặt quân sự ở Iran”.

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/6, Tổng thống Trump đã bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã ngừng đàm phán. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ra “tối hậu thư” với Iran, yêu cầu quốc gia Trung Đông phải đạt được thỏa thuận.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố "các cuộc đàm phán với Iran vẫn tiếp tục, với tốc độ nhanh chóng".

Mặc dù hãng tin Tasnim cho biết Iran đã thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ thông qua trung gian do tình trạng leo thang các hành động thù địch tại Li Băng, nhưng Tổng thống Trump khẳng định Iran vẫn chưa chính thức thông báo cho Washington về việc chấm dứt tiến trình đàm phán.

Đồng thời, ông cũng làm rõ rằng tình hình hiện tại không đồng nghĩa với việc Mỹ tự động quay trở lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran. Thay vào đó, Washington vẫn duy trì lệnh phong tỏa hàng hải với Iran.