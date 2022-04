Mỹ cam kết không thử tên lửa chống vệ tinh

Phó tổng thống Kamala Harris tại căn cứ Vandenberg ngày 18/4 (Ảnh: AFP).

Mỹ chỉ trích mạnh mẽ các vụ thử tên lửa chống vệ tinh của Nga và Trung Quốc, mặc dù hơn 14 năm trước, nước này từng phóng tên lửa đánh chặn từ tàu chiến, phá hủy một vệ tinh do thám đang gặp sự cố.

Vấn đề này trở nên cấp bách hơn sau khi Nga phóng một tên lửa phá hủy một vệ tinh thời Liên Xô vào tháng 11 năm ngoái. Phó Tổng thống Kamala Harris cáo buộc hành động này của Nga là "hành động vô trách nhiệm". Sự kiện này tạo ra một đám mây khổng lồ gồm hơn 1.500 mảnh vụn, gây nguy hiểm cho các phi hành gia Mỹ và Nga trên Trạm vũ trụ Quốc tế và Trạm vũ trụ Tiangong của Trung Quốc, Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ cho biết.

Trong bài phát biểu tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California hôm 18/4, bà Harris thông báo Mỹ đã lên kế hoạch thảo luận về cam kết ngăn chặn các vụ thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh và thiết lập các tiêu chuẩn cho không gian. Hiện bà Harris là Chủ tịch Hội đồng không gian Quốc gia Mỹ.

Nga đã thực hiện một vụ thử tên lửa khi đang tập trung binh lính trước chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine. Cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tuần, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, buộc Mỹ và các đồng minh giáng đòn trừng phạt kinh tế lớn vào Moscow.

Một vụ thử vũ khí tương tự của Trung Quốc vào năm 2007 cũng khiến các mảnh vỡ phát tán rộng trong không gian.

"Các mảnh vỡ trôi nổi trong không gian tạo ra từ các cuộc thử nghiệm này là mối đe dọa lớn đến các vệ tinh và các vật thể không gian khác có tầm quan trọng đối với an ninh, kinh tế và lợi ích khoa học của tất cả các quốc gia. Chúng cũng làm tăng rủi ro cho các phi hành gia trong không gian. Nói chung, những thử nghiệm này tác động xấu đến tính bền vững của không gian bên ngoài khí quyển, đồng thời thúc đẩy các nước khám phá và sử dụng không gian", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Thông báo của chính quyền Tổng thống Joe Biden về lệnh cấm thử tên lửa chống vệ tinh được đưa ra vài tháng sau khi bà Harris tuyên bố tại một cuộc họp vào tháng 12/2021 rằng Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ sẽ làm việc với các quan chức của Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và các cơ quan an ninh quốc gia khác của Mỹ để xây dựng các kế hoạch về tiêu chuẩn không gian an ninh quốc gia.