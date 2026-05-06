Mỹ bác tin Iran sử dụng "cá heo cảm tử" ở eo biển Hormuz

Một số nước trên thế giới dùng cá heo cho mục đích quân sự (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Montenegro).

Tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc hôm 5/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã được một phóng viên yêu cầu làm rõ đồn đoán liên quan đến “cá heo cảm tử” ở eo biển Hormuz.

"Tôi không thể xác nhận hay phủ nhận liệu chúng tôi có cá heo cảm tử hay không, nhưng tôi có thể xác nhận rằng Iran thì không có”, ông Hegseth nói.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Iran có thể đang huấn luyện các loài động vật có vú dưới biển cho các hoạt động tấn công quân sự ở eo biển Hormuz sau khi quốc gia này tuyên bố đang sở hữu những loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây.

Một bài báo của Wall Street Journal đăng tải ngày 30/4 đã dẫn lời các quan chức Iran nói rằng các tàu chiến Mỹ có thể bị nhắm mục tiêu theo nhiều cách khác nhau, "từ tàu ngầm cho đến cá heo mang theo mìn".

Báo cáo đó đã được nhà phân tích chính sách Mỹ Karim Sadjadpour trích dẫn trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp mới đây. Ông cho rằng Iran đang "xem xét việc sử dụng cá heo tự sát được trang bị mìn để cố gắng tấn công tàu Mỹ". "Đây là điều mà họ đã từng đưa ra trong quá khứ", ông Sadjadpour nói thêm.

Trên thế giới, một số nước, trong đó có Mỹ, Nga, sử dụng cho mục đích quân sự. Nga đã sử dụng chúng để canh gác các cảng. Iran cũng đã mua cá heo vào năm 2000 và chúng có khả năng đã quá già để có thể sử dụng vào ngày nay, và không có dấu hiệu nào cho thấy Iran có một chương trình cá heo đang hoạt động.

Một nguồn tin am hiểu về các hoạt động của Mỹ tại eo biển Hormuz cho rằng quân đội Mỹ không sử dụng cá heo trong hoạt động ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, trên thực tế, Hải quân Mỹ có một chương trình kéo dài hàng thập niên nhằm huấn luyện cá heo để giúp phát hiện mìn.

Chương trình Động vật có vú dưới biển (The Marine Mammal Program) là một phần của Bộ phận Tình báo, Giám sát và Trinh sát (ISR) thuộc Trung tâm Tác chiến Thông tin Hải quân Thái Bình Dương của Mỹ. Các cá thể cá heo của bộ phận này không phải là "cá heo cảm tử" với nhiệm vụ hy sinh mạng sống để kích nổ mìn, thay vào đó, chúng tập trung vào việc phát hiện.

“Chúng tôi sử dụng các loài động vật có vú dưới biển để giúp phát hiện các vật thể dưới nước và bảo vệ các cảng bằng cách phát hiện những thế lực xâm nhập”, Scott Savitz, một kỹ sư cao cấp tại RAND, người từng làm việc với bộ chỉ huy tác chiến thủy lôi đã giải thể của Hải quân Mỹ, cho hay.

Căng thẳng ở eo biển Hormuz chiến lược có xu hướng nóng lên gần đây khi Iran tiếp tục kiểm soát tuyến đường này và công bố các quy tắc mới đối với tàu thuyền muốn quá cảnh.

Trong khi đó, Mỹ duy trì phong tỏa đối với các cảng của Iran kể từ ngày 13/4. Đầu tuần này, Mỹ cũng triển khai hộ tống quân sự giúp các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Sau 2 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm ngừng chiến dịch với lý do có tiến triển lớn trong đàm phán với Iran.