Iran dọa đánh chìm tàu chiến, cảnh báo “chiến thuật bất ngờ” với Mỹ

Xuồng cao tốc của hải quân Iran (Ảnh: Tasnim).

Phó chỉ huy phụ trách chính trị của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Akbarzadeh ngày 29/4 tuyên bố lực lượng hải quân Iran sẽ có "chiến thuật bất ngờ" dành cho Mỹ trong trường hợp Washington có bất kỳ sai lầm tính toán nào.

"Trong trường hợp Mỹ có bất kỳ hành động quân sự mới nào chống lại Iran, Hải quân IRGC sẽ triển khai các khả năng mới của mình", ông Akbarzadeh cảnh báo.

Theo ông Akbarzadeh, để đối phó với các cuộc tấn công mới của Mỹ, Hải quân Iran sẽ "sử dụng những quân bài mới của mình, bao gồm việc nhắm mục tiêu thông minh, và sẽ thiêu rụi các tàu chiến khổng lồ của đối thủ bằng cơn thịnh nộ và vô hiệu hóa chúng”.

“Iran cũng sẽ sử dụng các công cụ quyền lực khác của mình trên các mặt trận kháng chiến khác", quan chức IRGC nhấn mạnh.

Theo hãng tin PressTV, lực lượng vũ trang Iran đã đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel bằng ít nhất 100 đợt phản công quyết liệt, nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Các quan chức Mỹ cũng thừa nhận Iran vẫn duy trì năng lực quân sự đáng kể, bất chấp các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Tuần trước, CBS News dẫn lời một số quan chức cho rằng, các tuyên bố công khai của Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ có thể đã đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Iran.

Theo 3 quan chức, khoảng một nửa kho tên lửa đạn đạo và bệ phóng của Iran vẫn còn nguyên vẹn khi Mỹ bắt đầu lệnh ngừng bắn. Các quan chức cũng cho biết khoảng 60% lực lượng hải quân Iran vẫn hoạt động, bao gồm cả các tàu cao tốc tấn công nhanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhiều lần khẳng định rằng lực lượng hải quân của Iran, ước tính khoảng 150 tàu, đã bị phá hủy. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vẫn duy trì các tàu nhỏ tấn công nhanh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo các lực lượng vũ trang Iran vẫn chưa sử dụng hết khả năng của mình trong các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các tài sản của Mỹ và Israel trên khắp khu vực.

Iran cảnh báo sẽ sử dụng những năng lực mới vượt xa trí tưởng tượng của đối phương trong trường hợp xung đột tái diễn.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran cũng đưa ra đánh giá tương tự. Thiếu tướng Reza Talaei Nik cho biết, các kho dự trữ chiến lược của lực lượng vũ trang, bao gồm tên lửa và máy bay không người lái, đã được bổ sung đầy đủ và các lực lượng đang sẵn sàng bảo vệ đất nước.

Iran đã áp đặt các hạn chế đối với eo biển Hormuz như một biện pháp đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào nước này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo phong tỏa tất cả các cảng và khu vực ven biển của Iran. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết họ đã nhận được cảnh báo rằng lệnh phong tỏa áp dụng cho tất cả lưu thông tàu thuyền, bất kể treo cờ quốc gia nào.

Đáp lại, IRGC cũng cảnh báo rằng bất kỳ tàu chiến nào tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh.

Quân đội Iran tuyên bố, bất kỳ mối đe dọa nào đối với các cảng của nước này sẽ châm ngòi cho một phản ứng trên diện rộng trong khu vực, và sẽ không có cảng nào ở vịnh Ba Tư hay biển Oman được an toàn nếu các cảng của Iran bị nhắm tới.