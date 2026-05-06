Iran nêu tuyến đường an toàn duy nhất qua eo biển Hormuz

Xuồng cao tốc gần vịnh Ba Tư (Ảnh: Getty).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 5/5 tuyên bố các tàu thuyền đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz phải sử dụng duy nhất những tuyến đường được Iran chỉ định là an toàn.

“Chúng tôi cảnh báo tất cả các tàu có kế hoạch đi qua eo biển Hormuz rằng tuyến đường an toàn duy nhất là hành lang đã được Iran công bố trước đó. Bất kỳ sự chuyển hướng nào của các tàu sang các tuyến đường khác đều nguy hiểm và sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ hải quân Vệ binh Cách mạng Iran”, IRGC cho biết.

Tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được đưa ra ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng “Dự án Tự do” - chiến dịch hải quân nhằm hỗ trợ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Theo Tổng thống Trump, quyết định được đưa ra “trên cơ sở yêu cầu của Pakistan và các quốc gia khác, cùng với những thành tựu quân sự to lớn mà Mỹ đã đạt được trong chiến dịch chống lại Iran, thêm vào đó là những tiến bộ đáng kể hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng với các đại diện của Iran”.

Tổng thống Trump cho biết chiến dịch sẽ “tạm dừng trong thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận với Iran có thể được hoàn tất và ký kết hay không”.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

INSA, hãng thông tấn nhà nước Iran, đưa tin Tổng thống Trump đã hủy bỏ chiến dịch “sau những lập trường kiên quyết và cảnh báo từ Iran”.

Theo INSA, Iran đã lên án “sự thất bại của Mỹ trong việc đạt được các mục tiêu của “Dự án Tự do””.

Hãng thông tấn nhà nước Iran Tasnim cũng hoan nghênh động thái của Tổng thống Trump. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tasnim cho biết “Tổng thống Trump đã nhượng bộ”.

Lực lượng vũ trang Iran đã đặt eo biển Hormuz dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt, cấm tất cả các tàu liên quan đến Mỹ và Israel sau khi 2 nước này phát động chiến dịch không kích Iran kể từ cuối tháng 2.

Tehran từng ra tín hiệu sẵn sàng mở lại eo biển sau khi Mỹ và Israel đồng ý đưa Li Băng vào một thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian. Tuy nhiên, chính quyền Iran đã tuyên bố đóng eo biển một lần nữa sau khi cáo buộc Mỹ và Israel vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ, Iran đã chính thức triển khai một cơ chế mới để quản lý giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz chiến lược.

Theo hệ thống mới được áp dụng, tất cả các tàu có ý định quá cảnh qua eo biển sẽ nhận được một email phác thảo các quy tắc và quy định đối với việc đi lại.

Các tàu thuyền được yêu cầu phải điều chỉnh hoạt động của mình theo khung quy định này và phải có giấy phép quá cảnh trước khi băng qua eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Sáng kiến này đã được thực thi tại eo biển Hormuz.

Một dự luật đang được thúc đẩy tại quốc hội Iran sẽ áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với bất kỳ tàu nào liên quan đến Israel, trong khi các tàu liên kết với Mỹ và các quốc gia thù địch khác sẽ phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt. Luật này cũng thiết lập một hệ thống thu phí đối với việc đi lại của các tàu không thuộc diện thù địch.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine xác nhận khoảng 22.500 thủy thủ trên hơn 1.500 tàu thương mại hiện không thể rời khỏi khu vực Vùng Vịnh.