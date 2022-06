Mỹ bác khả năng cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Nga

Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan (Ảnh: AP).

Trong bài trả lời phỏng vấn với Tass, Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan khẳng định rằng, Moscow và Washington không thể "chia tách hoàn toàn".

"Chúng ta sẽ không thể chia tách hoàn toàn. Chúng ta không thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhau và dừng trao đổi lẫn nhau. Điều tối thiểu là chúng ta vẫn đang ngồi gần nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York mỗi ngày. Bất kể vì điều gì đi chăng nữa, chúng ta nên trao đổi với nhau ở Liên Hợp Quốc, ở Hội đồng Bảo An. Và chúng ta nên có đại sứ quán. Đó là điều tối thiểu, là điều cơ bản", ông Sullivan nói.

"Chúng ta nên có đại sứ quán ở Moscow và Washington, chứ không chỉ là phái đoàn Nga ở Liên Hợp Quốc. Tôi nghĩ rằng, chúng ta sẽ không thể tiến tới mức phải chia tách hoàn toàn vì chúng ta đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục trao đổi với nhau bất chấp chúng ta tồn tại nhiều vấn đề mâu thuẫn. Đó là mức tối thiểu", nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Phát biểu của ông Sullivan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang leo thang dồn dập trong những tháng qua vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine từ ngày 24/2. Trong hơn 100 ngày qua, Mỹ và đồng minh đã áp các lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ lên Nga để gây áp lực buộc Moscow khép lại chiến sự. Nga đã trở thành quốc gia nhận nhiều lệnh trừng phạt nhất thế giới.

Mặt khác, phương Tây cũng tăng cường gửi vũ khí cho Ukraine, động thái mà Nga cảnh báo có thể khiến khủng hoảng ở Ukraine lan rộng. Thậm chí, nhiều quan chức và chuyên gia đã cảnh báo về kịch bản có thể xảy ra Thế chiến III và nguy cơ vũ khí hạt nhân có thể sẽ được triển khai.