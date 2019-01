Mối đe dọa mới đối với Mỹ từ hải quân Trung Quốc

Tạp chí Diplomat trích lời một nguồn tin trong chính phủ Mỹ nói, Hải quân Giải phóng quân Trung Quốc (PLAN) đã thử nghiệm loại tên lửa JL-3 vào ngày 24/12/2018.

“Hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm vẫn là ưu tiên của PLAN”, Bộ Quốc phòng Mỹ nói trong một báo cáo năm 2018 về năng lực quân sự Trung Quốc. Trung Quốc đang trên đường tiến tới vị thế ngang bằng với các hạm đội tàu ngầm của Mỹ.

Cuộc thử nghiệm được nói là diễn ra trên biển Bột Hải. Theo Diplomat, hải quân Trung Quốc tập trung vào việc thử nghiệm năng lực “phóng lạnh” của tên lửa. Nói cách khác, đây là năng lực phóng tên lửa khi tàu ngầm chưa nổi lên và tên lưar khi ra khỏi mặt nước mới kích hoạt động cơ.

Tên lửa JL-3 thể hiện một bước tiến mới so với dòng tiền nhiệm JL-2 SLBM đang được trang bị cho các tàu ngầm Type 094 của PLAN và là bước tiến vượt bậc nếu so với JL-1, tên lửa hạt nhân đầu tiên trang bị cho tàu ngầm Trung Quốc. JL-1 chỉ có tầm bắn chưa đến 2.000km, chưa đủ sức vươn đến Mỹ. Các tàu Type 092 mang tên lửa JL-1 chưa bao giờ được thực sự triển khai ra tuyến đầu kể từ khi chúng được biên chế vào PLAN từ năm 1987. “Các tàu này bị cho là quá ồn va có thể ccó các vấn đề về an toàn và tính ổn định”, Đồng Triệu, nghiên cứu viên Chương trình hạt nhân thuộc Quỹ hòa bình quốc tế Carnegie nói trong một nghiên cứu công bố năm 2018.

Tàu ngầm Type-094 của PLAN

Các tàu ngầm 094, thành công hơn trong thực tế sử dụng. Năm 2015, Văn phòng Tình báo hải quân Mỹ mô tả các tàu này, được triển khai ra tiền tiêu, “có vẻ là thành công đáng kể nhất của lực lượng tàu ngầm Trung Quốc”.

Được trang bị 12 tên lửa JL-2, tàu Type 094 bắt đầu đi vào phục vụ từ năm 2006. Một tàu Type 094 được cho là đã tiến hành hoạt động tuần tra-ngăn cản dưới mặt biển đầu tiên của Trung Quốc vào năm 2015. “Điều này thể hiện một khởi đầu mới của lực lượng hạt nhân trên biển của Trung Quốc”, học giả Đồng viết.

Tàu Type 094 thể hiện “năng lực ngăn chặn bằng hạt nhân trên biển đáng tin cậy đầu tiên của Trung Quốc”, Bộ Quốc phòng Mỹ nói. Một tên lửa JL-2 có tầm bắn tới 8.000km, theo ước đoán của các chuyên gia. Trong khi đó, một tên lửa Trident SLBM có thể bắn xa tới 12.000 km.

Để bắn vào bang California của Mỹ, một tàu Type 094 có thể phải bơi qua Nhật Bản. Điều kiện lý tưởng đối với PLAN là tàu ngầm của họ vẫn ở trong vùng biển gần Trung Quốc, được các hạm đội tàu mặt nước bảo vệ trong khi vẫn có khả năng đe dọa nước Mỹ.

Vì thế, tên lửa JL-3 có thể giúp PLAN hoàn tất tham vọng đó khi tên lửa này và tàu ngầm lớp Type-096 mang theo JL-3 đi vào phục vụ. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng việc đóng các tàu Type-096 có thể bắt đầu vào đầu những năm 2020.

Chưa rõ Trung Quốc định đóng bao nhiêu tàu Type -096. Văn phòng Tình báo hải quân Mỹ nói “ít nhất là 5 tàu”.

Hiện tại, có thông tin nói Trung Quốc đang sở hữu ít nhất là 5 tàu ngầm có khả năng tấn công hạt nhân. Bằng việc phân tích kỹ càng các hình ảnh vệ tinh thương mại, cuối năm 2018, Catherine Dill, nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu quốc tế Middlebury (California), có thể xác định Trung Quốc có 5 tàu Type- 094. Có thể còn các tàu khác mà Dill không có cơ hội trông thấy.

Theo Anh Minh

Tiền phong