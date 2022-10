Máy bay Hàn Quốc chở 173 người trượt khỏi đường băng

Máy bay đã cố gắng hạ cánh 2 lần xuống đường băng nhưng không thành công do điều kiện thời tiết xấu. Toàn bộ 173 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đều an toàn sau sự cố và được sơ tán tới nơi an toàn (Ảnh: AP).