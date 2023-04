Máy bay của Áo quay đầu vì hỏng nhà vệ sinh

Một sân bay ở Áo (Ảnh: APA).

Theo AFP, sự việc xảy ra hôm 17/4 với một máy bay chở khoảng 300 người của hãng hàng không Áo từ Vienna đến New York.

Chuyến bay dự kiến kéo dài 8 tiếng, tuy nhiên, chỉ khoảng 2 giờ sau khi cất cánh, phi hành đoàn quyết định đưa máy bay quay lại do phát hiện 5 trong số 8 nhà vệ sinh trên khoang không thể xả nước vì trục trặc kỹ thuật. Một người phát ngôn của hãng cho biết, họ chưa từng gặp sự cố này.

Sau khi quay trở lại sân bay, máy bay đã được khắc phục sự cố nhà vệ sinh và hoạt động trở lại. Trong khi đó, những hành khách bị ảnh hưởng được sắp xếp lên các chuyến bay khác.

Trên thế giới từng có nhiều vụ máy bay quay đầu do những sự cố khác nhau. Hồi đầu năm nay, một máy bay của hãng hàng không United Airlines từ New Jersey, Mỹ đến Tel Aviv, Israel buộc phải quay lại sau khi đã bay được 90 phút do hai hành khách tự ý chuyển chỗ từ khoang phổ thông lên hạng thương gia. Những hành khách này từ chối hợp tác với phi hành đoàn, vì vậy, phi công quyết định đưa máy bay về điểm xuất phát.