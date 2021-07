Lời cầu cứu từ trong toa tàu bị lũ nhấn chìm ở Trung Quốc

Dân trí Những hành khách mắc kẹt trong toa tàu điện ngầm bị ngập nước lũ ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc đã cầu cứu bằng mọi cách có thể khi nước dâng đến ngực.

Ám ảnh cảnh nước lũ dâng đến cổ hành khách tàu điện ngầm Trung Quốc

Các hình ảnh, video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nước lũ lên nhanh, làm ngập ga tàu điện ngầm ở Trịnh Châu hôm 20/7 (Ảnh: Metro).

Chiều 20/7, một ga tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đầu tuần này đã bị ngập do nước lũ dâng lên quá nhanh sau chuỗi ngày mưa lớn kỷ lục. Ít nhất 12 hành khách đã thiệt mạng, trong khi những người may mắn sống sót vẫn còn sốc khi nhớ lại những giây phút đối mặt tử thần.

Trên khắp mạng xã hội Trung Quốc lan truyền những câu chuyện khác nhau về khoảnh khắc kinh hoàng bên trong toa tàu bị ngập nước lũ.

Tối 20/7, Ding Xiaopei, người dẫn chương trình phát thanh ở Trịnh Châu, cầu cứu trên mạng xã hội: "Các lực lượng cứu hộ xin hãy tới giúp chúng tôi". Vài phút sau đó, Ding tiếp tục đăng tải lời cầu cứu: "Chúng tôi đang bị kẹt trong ga tàu điện ngầm tuyến số 5. Xin hãy chia sẻ tin nhắn này. Nước trong toa tàu đã dâng lên đến ngực, tôi không thể lên tiếng nữa, hãy cứu chúng tôi".

Trong một bài viết trên Weibo, một phụ nữ kể lại, đó là khoảng 5h chiều ngày 20/7, thời điểm cô đang trên tàu để trở về nhà, thì bất ngờ đoàn tàu ngừng di chuyển vì nước lũ ập xuống. Hành khách được cảnh báo sơ tán, nhưng không thể và buộc phải quay lại bên trong toa tàu vì nước dâng lên quá cao, không thể di chuyển được.

"Tôi vô cùng sợ hãi khi nước dâng lên đến ngang hông. Nhiều người bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Một hành khách đứng gần tôi đã gọi điện cho người thân để nhắn lại số tài khoản ngân hàng, tôi nghĩ mình cũng nên làm vậy", cô cho biết. Cô kể thêm: "Lúc đó, tôi cảm thấy hối tiếc rất nhiều điều. Tôi chỉ nói với mẹ rằng tôi có thể không qua khỏi và tắt máy. Tôi bắt đầu cảm thấy choáng vì thiếu ôxy, nhưng choàng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại mẹ tôi gọi đến, mẹ tôi nói rằng lực lượng cứu hộ đang đến".

Sau đó, cô nghe thấy những tiếng bước chân phía trên nóc toa tàu, các nhân viên cứu hộ đã phá cửa sổ để không khí vào bên trong. Những hành khách có dấu hiệu khó thở, trong đó có người phụ nữ trên, được lực lượng cứu hộ đưa ra trước.

Một số nhân chứng khác cho biết, bên trong toa tàu, một số phụ huynh làm mọi cách để con nhỏ có thể ngoi trên mặt nước. Các hành khách đứng lên ghế khi nước mỗi lúc một dâng cao.

Nước lũ cuốn trôi nhiều xe ôtô và các phương tiện khác ở tỉnh Hà Nam

Một người đàn ông tên He kể lại, chiều tối hôm đó, anh đã vội vã đến ga tàu Shakoulu khi nhận được tin vợ mình đang mắc kẹt trong toa tàu tuyến số 5. Người vợ nói rằng, ôxy đang cạn kiệt dần và cô ấy không thể trụ được lâu nữa. "Tôi đã khóc suốt dọc đường", He cho biết và nói thêm rằng anh nghĩ sẽ không có đủ nhân viên cứu hộ nên anh quyết định tham gia vào nỗ lực giải cứu các nạn nhân. "Hầu hết mọi người đều nôn mửa hoặc đau đầu, chóng mặt, khó thở và lịm đi vì thiếu ôxy. Tình cảnh thật kinh hoàng", He nói.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công khoảng 500 hành khách. Zheng, một nhân viên kỹ thuật tàu điện ngầm Trịnh Châu, cho biết ông và đội của mình phải thâu đêm bơm nước khỏi ga tàu. Ông cho biết thêm, tàu điện ngầm là phương tiện về nhà duy nhất của nhiều người trong tình hình thời tiết mưa dai dẳng như những ngày qua. Ông Zheng nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy nước lũ ngập ga tàu điện ngầm. Tôi cảm thấy bất lực".

Nhiều khu vực ở tỉnh Hà Nam, đặc biệt là thành phố Trịnh Châu, đang phải trải qua đợt mưa lũ kỷ lục do mưa lớn kéo dài. Giới chức địa phương cho biết, ít nhất 25 người đã thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán trong khi sinh hoạt của hàng triệu người bị ảnh hưởng vì giao thông tê liệt và mất điện.

