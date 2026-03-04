Hãng tin AP cho biết, một chiếc máy bay thương mại được nhìn thấy cất cánh giữa khói và tiếng nổ sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Li Băng vào sáng 3/3.

Hiện chưa rõ chiếc máy bay của hãng nào và vì sao phi hành đoàn lại có quyết định cất cánh trong thời khắc đầy nguy hiểm như vậy. Đoạn video về khoảnh khắc này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận trên các nền tảng tin tức và mạng xã hội.

Khoảnh khắc máy bay thương mại cất cánh ở Li Băng trong lúc Israel tập kích (Video: AP).

Ngày 3/3, quân đội Israel cho biết lực lượng của họ “đang hoạt động tại miền nam Li Băng” trong một đợt tiến công trên bộ mới, đồng thời tiếp tục không kích để thực hiện biện pháp “phòng vệ tiền phương” dọc biên giới. Động thái này mở thêm một mặt trận mới trong cuộc xung đột khu vực bùng phát sau các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran vào cuối tuần qua.

Một nguồn tin quân sự Li Băng nói với Al Jazeera hôm 3/3 rằng quân đội nước này đã rút lực lượng khỏi khu vực biên giới để bảo đảm an toàn trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel leo thang.

Một quan chức cấp cao của Hezbollah tuyên bố các cuộc tấn công gần đây của Israel khiến lực lượng này “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại con đường kháng chiến”.

Israel muốn một cuộc chiến công khai, “vậy thì đó sẽ là một cuộc chiến công khai”, ông Mahmoud Qmati nói hôm 3/3, đồng thời nhấn mạnh rằng “thời kỳ kiên nhẫn đã kết thúc”.

Các diễn biến này xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết quân đội đã được lệnh “tiến lên và kiểm soát thêm các khu vực tại Li Băng nhằm ngăn chặn việc bắn phá các khu định cư biên giới của Israel”, sau đợt triển khai binh sĩ trước đó tới khu vực biên giới.

Israel đã không kích thủ đô Beirut ngày thứ 2 liên tiếp, trong khi Hezbollah tuyên bố tấn công một căn cứ không quân ở miền bắc Israel.

Các đợt không kích mới chiều 3/3 nhằm vào khu ngoại ô phía nam Dahiyeh của Beirut, sau ít nhất 3 đợt tấn công khác cùng khu vực vào buổi sáng.

Hãng thông tấn nhà nước Li Băng cho biết “một loạt không kích dữ dội mới của Israel” đã đánh trúng khu vực này, gây “thiệt hại lớn cho các tòa nhà”.

Quân đội Israel cũng ban hành lệnh sơ tán đối với khoảng 59 khu vực tại Li Băng, bao gồm nhiều khu phố ở Dahiyeh, nơi sinh sống đông người Hồi giáo dòng Shiite và được coi là địa bàn ủng hộ Hezbollah.

Trong thông báo trên Telegram, quân đội Israel cho biết họ đang tấn công “các trung tâm chỉ huy và kho vũ khí của Hezbollah tại Beirut”.

Dân thường trên khắp Li Băng tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy xung đột, sau khi hàng nghìn người thiệt mạng và phải di dời trong cuộc chiến vào năm 2023-2024.

Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết ít nhất 30.000 người phải di dời đã tìm nơi trú ẩn tại các trung tâm tạm thời ở Li Băng kể từ khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah bùng phát hôm 2/3.

“Còn nhiều người khác ngủ trong xe bên lề đường hoặc vẫn mắc kẹt trong các dòng xe ùn tắc", người phát ngôn UNHCR Babar Baloch nói.

Theo truyền thông nhà nước, các cuộc không kích của Israel hôm 2/3 vào ngoại ô Beirut và miền Nam Li Băng đã khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và 154 người bị thương. Các đợt oanh kích diễn ra sau khi Hezbollah phóng loạt tên lửa và UAV vào một cơ sở quân sự của Israel tại thành phố Haifa lần đầu tiên sau hơn 1 năm.