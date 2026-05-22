Khoảnh khắc dàn khí tài Nga tập trận phô diễn sức mạnh

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/5 công bố đoạn video mới ghi lại cuộc tập trận hạt nhân chung với Belarus, cho thấy binh lính tiến hành lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo Iskander.

Đoạn video cho thấy một cuộc diễn tập liên quan đến việc “vận chuyển đạn dược hạt nhân đến các địa điểm lưu trữ dã chiến tại vị trí của một lữ đoàn tên lửa thuộc Belarus”.

Đoạn video cũng ghi lại cảnh xử lý đầu đạn vào ban đêm và ban ngày. Các binh sĩ đã “bí mật di chuyển đến khu vực được chỉ định để phóng thử”.

Lực lượng Nga tập trận hạt nhân ở Belarus (Nguồn: RT)

Một video khác do Bộ Quốc phòng Nga công bố đã phô diễn sức mạnh của các thành phần chủ chốt trong bộ ba hạt nhân của Nga khi tham gia cuộc tập trận quy mô lớn hơn.

Video cho thấy các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa di động được các đơn vị an ninh hộ tống, việc triển khai tàu ngầm hạt nhân Imperator Aleksandr III ở Thái Bình Dương, và công tác chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm của máy bay MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Nga tập trận phô diễn sức mạnh bộ ba hạt nhân (Nguồn: RT)

Moscow cho biết các cuộc tập trận tuần này nhằm chuẩn bị cho Nga và Belarus khả năng hành động “trong điều kiện bị các quốc gia bên ngoài gây hấn”.

Các thành viên NATO ở châu Âu đã tăng mạnh chi tiêu quân sự và nỗ lực tái vũ trang, viện dẫn mối đe dọa tiềm tàng từ Nga. Moscow đã nhiều lần phủ nhận ý định tấn công liên minh quân sự này.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys đã kêu gọi NATO tiến hành một cuộc phô trương sức mạnh để thể hiện khả năng “san bằng” cơ sở hạ tầng quân sự ở vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Điện Kremlin đã chỉ trích gay gắt tuyên bố này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/5 cho biết Moscow đã chuyển đạn dược hạt nhân tới các cơ sở lưu trữ dã chiến ở Belarus trong khuôn khổ cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn.

Cuộc tập trận hạt nhân kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 19/5 và diễn ra trên lãnh thổ Nga và Belarus, trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây vẫn chưa hạ nhiệt do xung đột kéo dài hơn 4 năm qua ở Ukraine.

Nga cho biết đơn vị tên lửa tại Belarus đang tiến hành huấn luyện tiếp nhận “đạn dược đặc biệt” cho hệ thống tên lửa chiến thuật cơ động Iskander-M, bao gồm việc nạp đạn lên bệ phóng và bí mật cơ động tới khu vực được chỉ định để chuẩn bị khai hỏa.

Iskander-M, hệ thống tên lửa dẫn đường cơ động được NATO định danh là “SS-26 Stone”, đã thay thế tổ hợp “Scud” thời Liên Xô. Tên lửa của hệ thống này có tầm bắn lên tới 500km và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân.

Trong suốt cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhắc tới sức mạnh hạt nhân của Nga như một biện pháp răn đe với phương Tây, bên đã và đang hỗ trợ cho Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận hạt nhân, với sự tham gia của 64.000 quân nhân, hơn 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu mặt nước và 13 tàu ngầm, sẽ bao gồm diễn tập quy trình phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga triển khai tại Belarus.

Defense News nhận định, đây là một trong những cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn nhất Nga tổ chức trong những năm qua.

Cuộc tập trận cũng diễn ra sau vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat ngày 12/5 mà Nga mô tả là "mạnh nhất thế giới". Tổng thống Vladimir Putin sau vụ thử đã đích thân xác nhận rằng Sarmat sẽ được đưa vào trực chiến “vào cuối năm nay”.