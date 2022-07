Kế hoạch thành lập "binh đoàn máy bay không người lái" của Ukraine

Các UAV của Ukraine sẽ được tổ chức thành các đơn vị phục vụ cho các nhiệm vụ riêng biệt (Ảnh: Getty).

Quỹ United24, một tổ chức được thành lập từ sáng kiến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã công bố kế hoạch thành lập một binh đoàn máy bay không người lái cho quân đội Ukraine. Kế hoạch này nhận được sự bảo trợ của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine và Bộ Chuyển đổi số của quốc gia này.

United24 cho biết kế hoạch trên sẽ kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ kinh phí để mua sắm thêm nhiều UAV thế hệ mới cho quân đội Ukraine.

Các UAV này sẽ được tổ chức theo các đơn vị riêng biệt để làm nhiệm vụ trinh sát và cảnh giới đường không cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Với khả năng bay liên tục trong vòng 24 giờ ở trần bay 5km và được trang bị các máy ảnh đo nhiệt cùng thiết bị định vị vệ tinh, binh đoàn UAV này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quân đội Ukraine trong việc xác định và thám thính các vị trí đóng quân của quân đội Nga.

Bên cạnh đó, các UAV với khả năng mang theo vũ khí tấn công cũng sẽ được mua thêm nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực cho các lực lượng của Tổng thống Zelensky.

Sáng kiến của United24 đã ngay lập tức nhận được rất sự ủng hộ từ nhiều cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới. Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov, hơn 6,7 triệu USD đã được quyên góp cho quỹ này tính đến ngày 5/7.

Máy bay không người lái Bayraktar TB2 của quân đội Ukraine trong một lễ duyệt binh tại thủ đô Kiev (Ảnh: Reuters).

Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt được Nga tiến hành, các máy bay không người lái đã giữ một vai trò không thể thay thế trong chiến lược phỏng thủ của quân đội Ukraine.

Các UAV Ukraine đã góp phần rất quan trọng trong việc ghìm bước tiến của quân đội Nga ở giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến, đặc biệt là khi khả năng đánh nhanh thắng nhanh của Nga phụ thuộc rất lớn vào sự cơ động và sức mạnh của các xe tăng và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng.

Không chỉ chỉ điểm cho pháo binh và vũ khí chống tăng của Ukraine khai hỏa vào các vị trí tập kết của quân đội Nga, UAV của Ukraine đã nhiều lần thực hiện những phi vụ tấn công và trực tiếp tiêu diệt nhiều xe quân sự của Nga. Không chỉ có vậy, giới chức Ukraine còn khẳng định các UAV Bayraktar TB2 đã góp phần đánh chìm soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen.

Nhận xét về điểm mạnh của các UAV Ukraine, giáo sư Michael Clarke từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh nói: "Các máy bay không người lái của quân đội Ukraine, đặc biệt là UAV Bayraktar TB2 có một đặc tính nổi bật là giá thành rẻ. Do đó, quân đội Ukraine có thể huy động một lực lượng lớn UAV để tấn công các phương tiện quân sự đắt tiền của Nga. Những đòn tấn công này tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và đặc biệt an toàn cho các binh sĩ Ukraine".