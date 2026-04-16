Israel - Li Băng chuẩn bị cuộc đàm phán lịch sử, xem xét lệnh ngừng bắn

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đại sứ Mỹ tại Li Băng Michel Issa, Đại sứ Li Băng tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter chụp ảnh trước cuộc gặp ở Washington ngày 14/4 (Ảnh: Reuters).

“Đang cố gắng tạo ra một chút không gian giữa Israel và Li Băng. Đã lâu rồi hai nhà lãnh đạo chưa nói chuyện với nhau, khoảng 34 năm. Điều đó sẽ xảy ra vào ngày mai. Tuyệt vời!”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 15/4.

Ông Trump không nêu rõ những nhà lãnh đạo nào sẽ tham gia cuộc đàm phán lịch sử này, nhưng dường như đang đề cập đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Li Băng Joseph Aoun.

Trước khi các cuộc đàm phán 3 bên do Mỹ chủ trì diễn ra trong tuần này, lần gần nhất Israel và Li Băng tiến hành đàm phán là vào năm 1993, tuy nhiên khi đó không phải ở cấp lãnh đạo.

Li Băng nhiều khả năng sẽ yêu cầu một lệnh ngừng bắn trước khi đồng ý tham gia cuộc tiếp xúc cấp cao với Israel. Nhưng cho đến nay, Israel vẫn chưa chấp thuận điều này, do muốn tiếp tục làm suy yếu Hezbollah.

Nội các an ninh Israel đã thảo luận về khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn với Li Băng trong cuộc họp tối 14/4, nhưng phiên họp được cho là đã kết thúc mà chưa có quyết định nào được đưa ra.

Israel đã tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Li Băng, kể từ ngày 2/3, sau khi Hezbollah phóng tên lửa tấn công Israel để trả đũa vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Sau đó, Israel bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Li Băng và phát động một chiến dịch trên bộ ở phía nam nước này. Israel tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là thiết lập một vùng đệm ở phía nam sông Litani ở miền nam Li Băng để bảo vệ các khu định cư ở miền bắc Israel thường xuyên bị Hezbollah nã pháo.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 15/4 cho biết Israel tiếp tục chiến dịch nhằm vào Hezbollah và đang hướng tới mục tiêu "hòa bình thông qua sức mạnh".

"Lực lượng của chúng tôi đang tiếp tục tấn công Hezbollah. Cuộc chiến tập trung vào Bint Jbeil Bint Jbeil từng là thủ phủ của Hezbollah ở miền nam Li Băng”, ông Netanyahu nói, đề cập đến thành phố ở miền nam Li Băng nằm gần biên giới.

“Chúng tôi sắp đánh bại Bint Jbeil; trên thực tế, chúng tôi sắp loại bỏ thành trì lớn này của Hezbollah”, Thủ tướng Israel tuyên bố.

Theo ông Netanyahu, ông đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) "tiếp tục mở rộng vùng an ninh và mở rộng về phía đông, hướng tới sườn núi Hermon”.

"Đồng thời, chúng tôi đang tiến hành đàm phán với Li Băng. Những cuộc đàm phán này đã không diễn ra trong hơn 40 năm. Bây giờ, các cuộc đàm phán diễn ra vì chúng tôi hiện rất mạnh, và các quốc gia đang tìm đến chúng tôi, không chỉ riêng Li Băng”, Thủ tướng Netanyahu nói thêm.

Ông cũng chỉ ra hai mục tiêu chính trong các cuộc đàm phán với Li Băng gồm “giải giáp Hezbollah, và một nền hòa bình bền vững, hòa bình thông qua sức mạnh".

Một quan chức cấp cao của Israel cho biết, nội các nước này đã họp vào ngày 15/4 để thảo luận về khả năng ngừng bắn ở nước láng giềng Li Băng. Theo các quan chức Li Băng, một thỏa thuận ngừng bắn có thể sớm được công bố, Financial Times đưa tin.

Mỹ và Iran đã đạt được lệnh ngừng bắn hôm 7/4 sau 40 ngày xung đột căng thẳng. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn khá mong manh khi các bên tranh cãi về việc thỏa thuận ngừng bắn có áp dụng đối với lực lượng Hezbollah ở Li Băng hay không.

Iran khẳng định thỏa thuận ngừng bắn có bao gồm Li Băng, trong khi Mỹ và Israel bác bỏ.