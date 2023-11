Iran trình làng mẫu Shahed hiện đại nhất

Ba mẫu Shahed-238 được trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Truyền thông Nhà nước Iran).

Shahed-238 đã được trưng bày trong "triển lãm thành tựu hàng không vũ trụ" do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran tổ chức tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Ashura, ở Tehran, vào ngày 19/11.

Mẫu máy bay không người lái (UAV) được trưng bày có hệ thống dẫn đường mới dường như có thể sử dụng hệ thống dẫn đường quang hồng ngoại. Các mẫu Shahed trước đó chủ yếu sử dụng dẫn đường quán tính kết hợp với GPS để tấn công các mục tiêu cố định.

Sự xuất hiện của mẫu UAV này lần đầu tiên được tiết lộ vào tháng 9.

Được phát triển trên mẫu Shahed-136 mà Nga đã sử dụng rộng rãi ở Ukraine, 3 chiếc Shahed-238 tại triển lãm đại diện cho 3 phương án dẫn đường khác nhau. Một trong 3 chiếc được cho là có thiết bị tìm kiếm chống bức xạ.

Nếu đúng, phiên bản Shahed-238 này được thiết kế để phát hiện các máy phát vô tuyến của đối phương, đặc biệt là các radar phòng không, từ đó cho phép nó ngăn chặn hoặc tiêu diệt lá chắn phòng không của đối phương.

Shahed-238 (Ảnh: Truyền thông Nhà nước Iran).

Cả 3 mẫu Shahed-238 cũng được hoàn thiện với màu đen mờ, có thể là loại sơn hoặc lớp phủ chống radar, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản để thể hiện rằng mẫu UAV này chủ yếu được dùng cho các cuộc tập kích ban đêm.

Mẫu Shahed-136 cơ bản được cho là có tầm hoạt động tối đa 2.000km với tốc độ 180km/h. Hiện chưa rõ Shahed-238 đang ở giai đoạn phát triển nào.

Ukraine gặp khó khăn khi chống lại Shahed-131/136 do chúng nhỏ, bay tầm thấp và thường đi thành "bầy". Shahed-238 được cho là một mục tiêu khó nhằn hơn do nữa do có kích thước nhỏ, lớp sơn đen và có tốc độ cao nhờ động cơ phản lực.