Iran tấn công tàu ở eo biển Hormuz, cảnh báo cứng rắn Mỹ - Israel

Tàu chở hàng Mayuree Naree mang cờ Thái Lan chìm trong khói đen do bị tập kích tại eo biển Hormuz ngày 11/3 (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Fars của Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tấn công hai tàu ở eo biển Hormuz hôm nay 11/3.

IRGC cho biết tàu chở hàng mang cờ Thái Lan Mayuree Naree bị bắn sau khi “phớt lờ cảnh báo và cố tình đi qua eo biển Hormuz một cách bất hợp pháp”.

IRGC cũng tuyên bố một tàu khác mang cờ Liberia, có tên Express Rome, cũng “bị trúng đạn của Iran sáng nay sau khi phớt lờ cảnh báo từ Hải quân IRGC”.

Dữ liệu từ MarineTraffic cho thấy cả hai tàu đều ở eo biển Hormuz vào sáng nay.

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), ít nhất 13 vụ tấn công tàu đã xảy ra xung quanh Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và Vịnh Oman kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Ira hôm 28/2. Tính riêng trong ngày 11/3, 3 vụ tấn công đã xảy ra.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Hải quân Thái Lan hôm nay xác nhận tàu chở hàng Mayuree Naree, đăng ký tại Thái Lan, đã bị tấn công ở eo biển Hormuz sau khi rời cảng Khalifa ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Theo Hải quân Thái Lan, 20 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu. Các thông tin cụ thể và nguyên nhân của vụ tấn công đang được điều tra.

“Các nỗ lực đang được tiến hành để cứu 3 thành viên thủy thủ đoàn còn lại”, Hải quân Thái Lan cho biết thêm.

Tàu bị tấn công thuộc sở hữu của công ty vận tải Thái Lan, Precious Shipping, và đang trên đường đến Kandla ở Ấn Độ.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Khatam al-Anbiya tuyên bố Iran “sẽ không bao giờ cho phép dù chỉ một lít dầu đi qua eo biển Hormuz vì lợi ích của Mỹ, chủ nghĩa phục quốc Do Thái, hoặc các đồng minh của họ”.

“Bất kỳ tàu nào, hoặc bất kỳ lô dầu nào thuộc về Mỹ, Israel, hoặc các đối tác của họ đều bị coi là mục tiêu hợp pháp. Chúng tôi sẽ theo đuổi chính sách tấn công liên tiếp cho đến khi họ bị trừng phạt và hối tiếc về hành động của mình”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Iran "bày binh bố trận" thế nào ở eo biển huyết mạch Hormuz?

Lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch đảm bảo lưu thông cho khoảng 20% ​​nguồn cung dầu khí toàn cầu, đã sụt giảm nhanh chóng kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu nổ ra.

Tuyến đường biển đi qua eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất thế giới, bình thường mỗi ngày có khoảng 100 tàu đi ra hoặc đi vào Vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển này. Iran cảnh báo, bất cứ tàu thuyền nào qua eo biển không được sự cho phép của Tehran có thể bị đốt cháy.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 10/3 tuyên bố, quân đội nước này tiếp tục phá hủy nhiều tàu hải quân của Iran, trong đó có 16 tàu rải thủy lôi gần eo biển Hormuz. Iran chưa bình luận về cáo buộc rải thủy lôi ở Hormuz.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu xem xét các phương án có thể hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nếu được lệnh thực hiện.