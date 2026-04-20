Iran muốn chấm dứt xung đột với Mỹ “nhanh nhất có thể”

Trong một loạt cuộc gặp với công chức ở Tehran ngày 20/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran cần chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ và Israel trong thời gian nhanh nhất có thể để tập trung vào nhiệm vụ lớn hơn là tái thiết đất nước.

Tổng thống Pezeshkian nói rằng trong khi Iran phải chống lại “những yêu cầu quá mức, chúng ta phải nhận ra rằng việc tiếp tục xung đột không mang lại lợi ích cho ai - không phải cho chúng ta, không phải cho phía bên kia, và cũng không phải cho tương lai của khu vực hay các thế hệ mai sau”.

Trong một cuộc gặp khác, ông Pezeshkian nói rằng “mọi con đường hợp lý và ngoại giao phải được sử dụng để giảm căng thẳng”.

“Sau khi kết thúc chiến sự, đất nước sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc tái thiết, đảm bảo nguồn tài chính và kiểm soát thị trường”, ông nói với các nhân viên cứu hỏa ở thủ đô, theo truyền thông Iran.

Tổng thống Pezeshkian được coi là quan chức ôn hòa hơn so với các thành viên khác trong ban lãnh đạo Iran, những người có mối liên hệ lâu dài với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Trong chuyến thăm Bộ Tư pháp, ông Pezeshkian cho biết mặc dù một số vấn đề do xung đột gây ra đã được giải quyết, nhưng vẫn cần cải cách.

“Người dân phải được thông báo về thực tế của đất nước. Cung cấp thông tin không chính xác hoặc những lời hứa phi thực tế không những không giúp giải quyết vấn đề mà còn làm suy yếu lòng tin của công chúng”, ông nói thêm.

Theo Tổng thống Pezeshkian, sự đoàn kết của Iran đòi hỏi “sự trung thực trong lời nói, minh bạch trong hành động và tăng cường lòng tin của công chúng”.

Iran đã rơi vào khủng hoảng kinh tế ngay cả trước khi xung đột bắt đầu và đồng nội tệ của nước này đã suy yếu đáng kể trong năm nay.

Tuần trước, chính phủ Iran ước tính xung đột đã gây thiệt hại 270 tỷ USD cho nước này. Các cuộc tấn công của Israel đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các ngành công nghiệp thép và hóa dầu quan trọng cũng như các cơ sở hạ tầng khác của Iran.

Phát ngôn viên chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cho biết thêm: “Một trong những vấn đề mà đội ngũ đàm phán của chúng tôi đang theo đuổi và cũng đã được đưa ra tại các cuộc đàm phán ở Islamabad là vấn đề bồi thường xung đột. Các thiệt hại thường phải được xem xét ở nhiều cấp độ khác nhau”.

Iran đã đưa ra bản đề xuất 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột, trong đó có đề xuất các bên liên quan bồi thường thiệt hại.

Trong bức thư gửi Tổng thư ký Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Jamal Fares Alrowaiei, Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Iran Amir-Saeid Iravani cũng bác bỏ các yêu cầu bồi thường gần đây từ Bahrain, Ả rập Xê út, Qatar, UAE và Jordan.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết mặc dù Iran đã đạt được một số điểm đồng thuận với Mỹ, nhưng vẫn còn “những khác biệt lớn” về các vấn đề khác.