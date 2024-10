Iran dọa đáp trả thích đáng, buộc Israel trả giá sau đòn không kích

Máy bay của Không quân Israel chuẩn bị cất cánh để thực hiện các cuộc tấn công vào Iran hôm 26/10 (Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel/Reuters).

"Thất bại khi những người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái tiến hành hoạt động của họ không có nghĩa là Iran sẽ không đáp trả. Chính quyền theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái sẽ phải trả giá cho hành vi xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ", Esmaeil Kowsari, thành viên của Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh Quốc gia Majles (quốc hội) Iran, nói với hãng tin Fars trong một cuộc phỏng vấn hôm 26/10.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cảnh báo Tehran "sẽ không ngần ngại đáp trả dứt khoát và thích đáng trước bất kỳ hành vi nào xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Iran vào thời điểm thích hợp" sau cuộc tấn công của Israel.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đưa ra cảnh báo tương tự, nói rằng Iran "sẽ đáp trả bất kỳ hành động ngu ngốc nào bằng sự khôn ngoan và thông minh".

Theo một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Iran đưa ra, Ngoại trưởng Araghchi đã điện đàm với những người đồng cấp từ Qatar, Ai Cập và Syria "để trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất trong khu vực". Tuyên bố cho biết 3 ngoại trưởng đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào một số địa điểm quân sự ở Iran.

Các nhà ngoại giao cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "tăng cường nỗ lực thiết lập lệnh ngừng bắn ở Gaza và Li Băng, ngăn chặn cỗ máy chiến tranh của Israel và khôi phục sự ổn định và an ninh cho khu vực".

Trước đó, quân đội Israel tuyên bố, hàng chục máy bay chiến đấu của Israel đã hoàn thành 3 đợt tấn công vào đêm 26/10, rạng sáng 27/10 nhằm vào các nhà máy tên lửa và các địa điểm khác gần Tehran và phía tây Iran.

Đây là đòn đáp trả của Israel sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel bằng khoảng 200 tên lửa đạn đạo hôm 1/10. Israel thậm chí cảnh báo Iran không được đáp trả sau cuộc tấn công mới nhất.

Iran, một trong những quốc gia sở hữu kho tên lửa lớn nhất ở Trung Đông, đã lên án mạnh mẽ cuộc không kích mới nhất của Israel. Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này "có quyền và nghĩa vụ" tự vệ để đáp trả cuộc tấn công của Israel.

Iran thừa nhận trách nhiệm của mình "đối với hòa bình và an ninh khu vực". Quân đội Iran cho biết các máy bay chiến đấu của Israel đã sử dụng "đầu đạn rất nhẹ" để nhắm vào các hệ thống radar biên giới ở các tỉnh Ilam, Khuzestan và xung quanh Tehran.

"Các kế hoạch của đối phương đã bị ngăn chặn khi xâm nhập không phận của Iran và cuộc tấn công chỉ gây ra thiệt hại hạn chế", Bộ Tổng tham mưu Iran cho biết trong một tuyên bố.

Bản đồ khu vực Trung Đông (Ảnh: Sky).

Nghị sĩ Iran Abolfazl Zohravand xác nhận lực lượng phòng không Iran đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của Israel, thể hiện mức độ sẵn sàng và trang bị kỹ thuật cao.

Truyền thông Iran đưa tin, ít nhất 4 người là thành viên của lực lượng phòng vệ Iran đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Tel Aviv tuyên bố đã tấn công các mục tiêu quân sự, không bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran.

Ông David Albright, cựu thanh tra vũ khí hạt nhân của Liên hợp quốc, cho biết hình ảnh vệ tinh thương mại có độ phân giải thấp dường như cho thấy cuộc tấn công của Israel đã nhằm vào khu phức hợp quân sự Parchin rộng lớn gần Tehran, làm hư hại 3 tòa nhà, trong đó có 2 tòa nhà là nơi xử lý nhiên liệu rắn cho động cơ tên lửa đạn đạo.

Mỹ đã cùng với các nước khác kêu gọi chấm dứt vòng xoáy đối đầu giữa Israel và Iran. Washington được cho là đã kêu gọi Tel Aviv tránh nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng và hạt nhân nhạy cảm của Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 26/10 cho biết Israel lựa chọn các mục tiêu tấn công ở Iran dựa trên lợi ích quốc gia chứ không theo những gì Mỹ chỉ đạo. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các cuộc tấn công của Israel dường như chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự, đồng thời hy vọng cuộc tấn công này sẽ chấm dứt cuộc đối đầu giữa hai nước.

Israel và Iran, hai cường quốc trong khu vực, từ lâu đã là đối thủ của nhau, nhưng căng thẳng ngày càng gia tăng do các cuộc chiến của Israel chống lại những nhóm chiến binh được Tehran hậu thuẫn ở Gaza và Li Băng. Tình hình khu vực ngày càng căng thẳng sau khi Israel hạ nhiều chỉ huy cấp cao của Hamas và Hezbollah.