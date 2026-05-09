Iran bác “tối hậu thư” của Mỹ về phản hồi đề xuất hòa bình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei (Ảnh: PressTV).

"Đề xuất của Mỹ vẫn đang được xem xét, và một khi chúng tôi đi đến kết luận, chúng tôi sẽ công bố", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói với các phóng viên hôm 8/5.

Liên quan đến một số báo cáo cho rằng phía Mỹ đã đặt thời hạn để Iran trả lời đề xuất hòa bình của Mỹ, ông một lần nữa khẳng định vấn đề vẫn đang được cân nhắc.

"Chúng tôi đang làm công việc của mình và không chú ý đến những thời hạn như vậy", ông Baghaei nhấn mạnh.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã bác bỏ một số báo cáo về việc Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận.

Trong khi tiếp tục cân nhắc đề xuất hòa bình của Mỹ, Iran cảnh báo đáp trả quân sự đối với hoạt động phong tỏa hàng hải của Mỹ.

"Từ nay trở đi, các hành động của Mỹ liên quan đến việc phong tỏa hải quân sẽ vấp phải phản ứng quân sự từ phía Iran", hãng tin Fars dẫn lời nghị sĩ Iran Ali Hazarian. Ông khuyến nghị Washington nên cung cấp thêm các tàu phụ trợ cho các tàu khu trục của mình để cứu các thủy thủ đoàn sau khi chúng bị lực lượng Iran tấn công.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington hy vọng sẽ nhận được phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ vào cuối ngày.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hối thúc Iran nhanh chóng đưa ra phản hồi, đồng thời cảnh báo sẽ ra tay “dữ dội hơn nhiều" nếu Iran không sớm ký thỏa thuận.

“Nếu họ (Iran) có cơ hội sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ làm điều đó mà không cần suy nghĩ. Nhưng họ sẽ không bao giờ có cơ hội đó và giống như chúng ta đã đánh bại họ một lần nữa hôm nay, chúng ta sẽ hạ gục họ mạnh mẽ hơn và dữ dội hơn nhiều trong tương lai nếu họ không ký kết thỏa thuận nhanh chóng!”, ông nói.

Đầu tuần này, trang tin Axios của Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ và Iran tiến rất gần đến việc đạt được đồng thuận về bản ghi nhớ dài 1 trang gồm các điều khoản nhằm chấm dứt xung đột.

Tài liệu này sẽ tuyên bố kết thúc xung đột, đồng thời kích hoạt một giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày để giải quyết các điểm còn vướng mắc, bao gồm các vấn đề hạt nhân, giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran và an ninh trong tương lai tại eo biển Hormuz.

Chi tiết chính xác của bản kế hoạch hiện chưa thể được xác minh ngay lập tức, nhưng nguồn tin am hiểu cho biết nó sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về việc tạm dừng làm giàu uranium Iran trong khoảng thời gian dài hơn 10 năm, ngắn hơn thời hạn 20 năm do Mỹ đề xuất ban đầu.

Bản kế hoạch cũng yêu cầu Iran vận chuyển kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao ra khỏi đất nước, nhưng các chi tiết cụ thể vẫn đang được thương thảo.